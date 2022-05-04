Фото: polisia.kz
Общество
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО

В Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины за пост в соцсети, разжигающий межнациональную рознь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции ЗКО.

«Пользователь социальной сети Максим Яковченко разместил пост, содержащий провокационную информацию, которая вызвала широкий общественный резонанс. В своем посте он пишет, что нужно передать России несколько городов Казахстана. Данным высказыванием он дал повод для возникновения межнациональной розни», – отметили в полиции.

В частности, в своем посте мужчина написал: «Уральск, Петропавловск, Павлодар и т.д. надо отдать России. Потому что здесь всё только уничтожают. Иноземцы у власти. Иноземцы поганят всё» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

 

По данному факту Департамент полиции возбудил уголовное дело по статье 174 УК РК (Разжигание межнациональной розни).

Департамент полиции обращается ко всем пользователям социальных сетей, не поддаваться на подобные провокационные посты и не способствовать дестабилизации обстановки. А также напоминает, что подобные провокационные высказывания являются уголовно-наказуемым деянием.

«Всем гражданам необходимо сохранять уважительное отношение друг к другу, подобные вбросы имеют одну единственную цель – посеять смуту в нашем обществе и создать причины для конфликтов. Поэтому будьте благоразумны и не поддавайтесь на провокации», – призвали в ДП.

 

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