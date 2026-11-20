В Национальной академической библиотеке прошел творческий вечер, посвященный 140-летию великого татарского поэта, публициста и переводчика Габдуллы Тукая.
Жизнь и творчество классика неразрывно связаны с Казахстаном: именно в Уральске прошли его юношеские годы, здесь он состоялся как личность и сделал первые, самые важные шаги в литературе.
Юбилейное мероприятие еще раз подчеркнуло крепость многовековых уз дружбы и духовного родства казахского и татарского народов. Организатором знакового события выступило столичное татаро-башкирское этнокультурное объединение «Дуслык» при поддержке Казахстанского конгресса татар и башкир. Почтить память поэта пришли полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев, заместитель директора НАБ РК Нуржан Жолдыбалинов и руководитель Совета татарских и башкирских женщин «Ак калфак» Яннат Низамутдинова.
Почетным гостем вечера стал признанный мастер слова, лауреат литературной премии имени Сажиды Сулейменовой Марсель Гарипов. Писатель представил публике свою новую книгу на татарском языке «Вечная любовь: повествование Тукая и Зайтуны». И хотя в заглавие вынесено имя казанской избранницы поэта, издание приоткрывает завесу тайны и над другой, почти неизвестной читателям, страницей его биографии – первой тщательно скрываемой уральской любви.
Кто же покорил сердце юного творца? Марсель Гарипов находит ответ, скрупулезно анализируя раннюю лирику поэта и воспоминания современников.
– Тукай как общественный деятель и патриот сформировался именно на берегах Яика-Урала, – рассказывает писатель. – До переезда в Уральск Габдулла сполна познал горечь сиротства и скитаний. Жизнь юноши изменилась лишь под опекой двоюродной сестры Газизы: окруженный заботой родных людей, он смог привести в порядок свой быт и учебу.
Благодатная среда окрылила его невероятный талант. Уже в конце лета 1906 года в журнале «Әлгасрелҗәдит» вышли его первые стихи. Поэт так спешил донести свои строки до народа, что даже не успел дать произведению название:
Будем радоваться счастью, насаждая знаний сад,
Пусть на нас не только люди –
черти с завистью глядят...
Но был у спешного возвращения в город и скрытый, личный мотив. В Уральске жила девушка-сирота по имени Бибкай. Чтобы скопить хоть немного средств к новому учебному году, она трудилась не покладая рук все летние каникулы. Ее самоотверженная тяга к знаниям глубоко тронула Тукая и вдохновила его на призыв: «Читайте, девушки, читайте! Узнавайте многое!»
Когда Бибкай поступила в медресе, Габдулла, сам лишенный в детстве родительского тепла, окружил ее трогательным вниманием. Между ними была десятилетняя разница в возрасте, но девушка казалась не по годам мудрой, а поэт, напротив, сохранял мальчишескую непосредственность. Со стороны они выглядели как ровесники и добрые друзья.
Габдулла стеснительно посвящал ей поэтические строки, а Бибкай с нежностью и трепетом принимала эти знаки внимания. Девушка с восхищением, не перебивая, часами слушала его рассуждения. А Тукай наслаждался ролью наставника, попутно любуясь юным созданием: стройной фигурой, карими глазами и густыми темными волосами. В его записях остались полные восхищения слова: «Имя твое красиво, и сама ты прекрасна, Бибкай; кажется, будто ты из рода ногайской царицы Сююмбике!»
Современники вспоминали Бибкай Биликову как девушку большого сердца, широких взглядов и тонкой натуры, настоящую патриотку, умевшую с достоинством держаться в любых обстоятельствах. Несмотря на лишения сиротства, она упорно тянулась к новым знаниям. Безусловно, эти черты характера крепли в беседax с Габдуллой, который стал для нее одновременно старшим шакирдом, защитником и почти братом. И, вероятно, в сердце ученицы зарождалось глубокое ответное чувство к поэту.
Сам же Тукай посвятил своей вдохновительнице следующие строки:
Я – жертва, бедный мотылек на пламени любви,
Приди, красавица, явись, спали меня, спали.
Любовью к этой деве ум изнемогает мой,
Не допусти, Творец, мой плен, рассудок мой спаси.
По мнению исследователя, финальные строки красноречиво говорят о том, что в девятнадцать лет Тукай отчаянно боялся потерять рассудок от нахлынувших чувств и совершенно не задумывался о создании семьи.
Судьба Бибкай оказалась безжалостно короткой. Окончив медресе, она устроилась учительницей в школу «Латыйфия», где наладила прекрасный учебный процесс, но уже в 1914 году скончалась в Уральске в возрасте всего 18 лет.
Последний этап своей недолгой жизни Габдулла Тукай провел в Казани, где встретил свою зрелую любовь – Зайтуну. К сожалению, и этому чувству не суждено было обрести счастливого финала. История этих двух искренних, драматичных привязанностей, навсегда сохраненных в бессмертных стихах, и стала темой новой книги Марселя Гарипова, представленной столичной публике.