Уральская любовь Тукая

Жизнь и творчество классика неразрывно связаны с Казахстаном: именно в Уральске прошли его юношеские годы, здесь состоялось личностное становление и были сделаны первые, самые важные шаги в литературе.

Юбилейные мероприятия еще раз подчеркнули многовековые узы дружбы и духовного родства народов двух стран. Организатором знакового события выступило столичное татаро-башкирское этнокультурное объединение «Дуслык» при поддержке Казахстанского конгресса татар и башкир. Почтить память поэта пришли Полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев, заместитель директора НАБ РК Нуржан Жолдыбалинов и руководитель Совета татарских и башкирских женщин «Ак калфак» при Казахстанском конгрессе татар и башкир Яннат Низамутдинова.

Знаковым гостем стал признанный мастер слова, лауреат литературной премии имени Сажиды Сулейменовой Марсель Гарипов (Мирсәй Гариф). Писатель представил публике свою новую книгу на татарском языке «Вечная любовь: повествование Тукая и Зайтуны». И хотя в заглавие вынесено имя казанской избранницы поэта, издание приоткрывает завесу тайны над другой, почти неизвестной читателям страницей его биографии — первой, тщательно скрываемой уральской любовью.

Кто же покорил сердце юного творца? Марсель Гарипов находит ответ, скрупулезно анализируя раннюю лирику поэта и воспоминания современников.

— Тукай как общественный деятель и патриот сформировался именно на берегах Яика —Урала, — рассказывает писатель.

До переезда в Уральск Габдулла сполна познал горечь сиротства и скитаний. Жизнь юноши изменилась лишь под опекой двоюродной сестры Газизы: окруженный заботой родных людей, он смог привести в порядок свой быт и учебу. Благодатная среда окрылила его невероятный талант. Уже в конце лета 1906 года в журнале «Әлгасрелҗәдит», отпечатанном в типографии Камиля аль‑Мотыйгия, вышли первые стихи, которые автор набрал лично. Поэт так спешил донести свои строки до народа, что даже не успел дать произведению название:

«Будем радоваться счастью, насаждая знаний сад, Пусть на нас не только люди — черти с завистью глядят».

Но был у спешного возвращения в город и скрытый, личный мотив. В Уральске жила девушка-сирота по имени Бибкәй. Чтобы скопить хоть немного средств к новому учебному году, она трудилась не покладая рук все летние каникулы. Ее самоотверженная тяга к знаниям глубоко тронула Тукая и вдохновила его на призыв: «Читайте, девушки, читайте! Узнавайте многое!».

Когда Бибкәй поступила в медресе, Габдулла, сам лишенный в детстве родительского тепла, окружил ее трогательным вниманием. Между ними была десятилетняя разница в возрасте, но девушка казалась не по годам мудрой, а поэт, напротив, сохранял мальчишескую непосредственность. Со стороны они выглядели как ровесники и добрые друзья.

Габдулла стеснительно посвящал ей поэтические строки, а Бибкәй с нежностью и трепетом принимала эти знаки внимания. Девушка с восхищением, не перебивая, часами слушала его рассуждения. А Тукай наслаждался ролью наставника, попутно любуясь юным созданием — стройной фигурой, карими глазами и густыми темными волосами. В его записях остались полные восхищения слова:

«Имя твое красиво, и сама ты прекрасна, Бибкәй; кажется, будто ты из рода ногайской царицы Сююмбике!».

Современники вспоминали Бибкәй Биликову как девушку большого сердца, широких взглядов и тонкой натуры, настоящую патриотку, умевшую с достоинством держаться в любых обстоятельствах. Несмотря на лишения сиротства, она упорно тянулась к новым знаниям. Безусловно, эти черты характера крепли в беседax с Габдуллой, который стал для нее одновременно старшим шакирдом, защитником и почти братом. И, вероятно, в сердце ученицы зарождалось глубокое ответное чувство к поэту.

Сам же Тукай посвятил своей вдохновительнице следующие строки:

«Я — жертва, бедный мотылек на пламени любви, Приди, красавица, явись, спали меня, спали. Любовью к этой деве ум изнемогает мой, Не допусти, Творец, мой плен, рассудок мой спаси».

По мнению исследователя, финальные строки красноречиво говорят о том, что в девятнадцать лет Тукай отчаянно боялся потерять рассудок от нахлынувших чувств и совершенно не задумывался о создании семьи.

Судьба Бибкәй оказалась безжалостно короткой. Окончив медресе, она устроилась учительницей в школу «Латыйфия», где наладила прекрасный учебный процесс, но уже в 1914 году скончалась в Уральске в возрасте всего 18 лет во время эпидемии.

Последний этап своей недолгой жизни Габдулла Тукай провел в Казани, где встретил свою зрелую любовь — Зайтуну. К сожалению, и этому чувству не суждено было обрести счастливого финала. История этих двух искренних, драматичных привязанностей, навсегда сохраненных в бессмертных стихах, и стала главной темой новой книги Марселя Гарипова, представленной столичной публике.