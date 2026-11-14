Уральская любовь Тукая

Литература
Дана Аменова
корреспондент

В Национальной академической библиотеке в Астане прошел творческий вечер, посвященный 140-летию великого татарского поэта, публициста и переводчика Габдуллы Тукая, сообщает Kazpravda.kz

Жизнь и творчество классика неразрывно связаны с Казахстаном: именно в Уральске прошли его юношеские годы, здесь состоялось личностное становление и были сделаны первые, самые важные шаги в литературе.

Юбилейные мероприятия еще раз подчеркнули многовековые узы дружбы и духовного родства народов двух стран. Организатором знакового события выступило столичное татаро-башкирское этнокультурное объединение «Дуслык» при поддержке Казахстанского конгресса татар и башкир. Почтить память поэта пришли Полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев, заместитель директора НАБ РК Нуржан Жолдыбалинов и руководитель Совета татарских и башкирских женщин «Ак калфак» при Казахстанском конгрессе татар и башкир Яннат Низамутдинова.

Знаковым гостем стал признанный мастер слова, лауреат литературной премии имени Сажиды Сулейменовой Марсель Гарипов (Мирсәй Гариф). Писатель представил публике свою новую книгу на татарском языке «Вечная любовь: повествование Тукая и Зайтуны». И хотя в заглавие вынесено имя казанской избранницы поэта, издание приоткрывает завесу тайны над другой, почти неизвестной читателям страницей его биографии — первой, тщательно скрываемой уральской любовью.

Кто же покорил сердце юного творца? Марсель Гарипов находит ответ, скрупулезно анализируя раннюю лирику поэта и воспоминания современников.

— Тукай как общественный деятель и патриот сформировался именно на берегах Яика —Урала, — рассказывает писатель.

До переезда в Уральск Габдулла сполна познал горечь сиротства и скитаний. Жизнь юноши изменилась лишь под опекой двоюродной сестры Газизы: окруженный заботой родных людей, он смог привести в порядок свой быт и учебу. Благодатная среда окрылила его невероятный талант. Уже в конце лета 1906 года в журнале «Әлгасрелҗәдит», отпечатанном в типографии Камиля аль‑Мотыйгия, вышли первые стихи, которые автор набрал лично. Поэт так спешил донести свои строки до народа, что даже не успел дать произведению название:

«Будем радоваться счастью, насаждая знаний сад,

Пусть на нас не только люди — черти с завистью глядят».

Но был у спешного возвращения в город и скрытый, личный мотив. В Уральске жила девушка-сирота по имени Бибкәй. Чтобы скопить хоть немного средств к новому учебному году, она трудилась не покладая рук все летние каникулы. Ее самоотверженная тяга к знаниям глубоко тронула Тукая и вдохновила его на призыв: «Читайте, девушки, читайте! Узнавайте многое!».

Когда Бибкәй поступила в медресе, Габдулла, сам лишенный в детстве родительского тепла, окружил ее трогательным вниманием. Между ними была десятилетняя разница в возрасте, но девушка казалась не по годам мудрой, а поэт, напротив, сохранял мальчишескую непосредственность. Со стороны они выглядели как ровесники и добрые друзья.

Габдулла стеснительно посвящал ей поэтические строки, а Бибкәй с нежностью и трепетом принимала эти знаки внимания. Девушка с восхищением, не перебивая, часами слушала его рассуждения. А Тукай наслаждался ролью наставника, попутно любуясь юным созданием — стройной фигурой, карими глазами и густыми темными волосами. В его записях остались полные восхищения слова:

«Имя твое красиво, и сама ты прекрасна, Бибкәй; кажется, будто ты из рода ногайской царицы Сююмбике!».

Современники вспоминали Бибкәй Биликову как девушку большого сердца, широких взглядов и тонкой натуры, настоящую патриотку, умевшую с достоинством держаться в любых обстоятельствах. Несмотря на лишения сиротства, она упорно тянулась к новым знаниям. Безусловно, эти черты характера крепли в беседax с Габдуллой, который стал для нее одновременно старшим шакирдом, защитником и почти братом. И, вероятно, в сердце ученицы зарождалось глубокое ответное чувство к поэту.

Сам же Тукай посвятил своей вдохновительнице следующие строки:

«Я — жертва, бедный мотылек на пламени любви,

Приди, красавица, явись, спали меня, спали.

Любовью к этой деве ум изнемогает мой,

Не допусти, Творец, мой плен, рассудок мой спаси».

По мнению исследователя, финальные строки красноречиво говорят о том, что в девятнадцать лет Тукай отчаянно боялся потерять рассудок от нахлынувших чувств и совершенно не задумывался о создании семьи.

Судьба Бибкәй оказалась безжалостно короткой. Окончив медресе, она устроилась учительницей в школу «Латыйфия», где наладила прекрасный учебный процесс, но уже в 1914 году скончалась в Уральске в возрасте всего 18 лет во время эпидемии.

Последний этап своей недолгой жизни Габдулла Тукай провел в Казани, где встретил свою зрелую любовь — Зайтуну. К сожалению, и этому чувству не суждено было обрести счастливого финала. История этих двух искренних, драматичных привязанностей, навсегда сохраненных в бессмертных стихах, и стала главной темой новой книги Марселя Гарипова, представленной столичной публике.

#литература #поэзия #Нацбиблиотека #Габдулла Тукай

Популярное

Все
Новое здание для скорой
В поддержку единства и государственного языка
Главные компоненты «Народной стройки»
Каждое обращение принято к сведению
Арман Кырыкбаев сообщил о продлении работы Национальной библиотеки до полуночи
«Барсы» поздравили тренера
Более тысячи образовательных грантов выделены солдатам-срочникам
Лес как капитал
Пиноккио заговорил на казахском
На повестке – важные законопроекты
На дорогах будут шумомеры
Органические завтраки с акмолинских полей
Мороженое из кумыса
Кабельный старт
Энергетику должны развивать профессионалы
От древности до наших дней
Искусство между рейсами: в аэропорту Астаны прошел арт-перформанс
Строительство аэропортов Зайсан и Катон-Карагай выходит на завершающий этап
Авиапассажиров предупредили об опасности перевозки чужих посылок
Изучать казахский язык с помощью ИИ предложили в Халық Кеңесі
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Кокшетау начали строить театр
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Фотоловушки запечатлели жизнь диких животных в заповеднике Аксу-Жабаглы
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Таджикистана
Товарооборот Казахстана и Таджикистана приближается к $2 млрд — Токаев
В Алматы обновили одну из старейших сейсмологических станций
Токаев и Рахмон обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года
С опорой на общие нравственные ценности
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте

Читайте также

«Долгой жизни вязала я кружево...»
Литература большой человеческой правды
О людях и судьбах
Чистота природы – чистота души

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]