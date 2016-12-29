​Уран, соль и конфеты

По словам заместителя председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEXINVEST» Мейржана Майкенова, снижение объясняется падением цен на наши основные экспортные статьи – энергоносители.
– К сожалению, наша экономика зависима от международных котировок на нефть, газ и другие сырьевые товары. При этом если сравнивать с 2015 годом, мы наблюдаем восстановительный процесс экономики, – сказал М. Майкенов на брифинге в СЦК.
Выросла доля обработанных товаров с 24 до 35%. Увеличилась номенклатура экспортных товаров до 969 позиций (с 880 в 2008 году). География экспорта тоже расширяется, на сегодня Казахстан экспортирует в 117 стран. В целом РК занимает 50-е место в мире по экспорту товаров, лидируя по экспорту урана, муки и титана.
– KAZNEX INVEST ведется большая и системная деятельность по таргетированию основных рынков сбыта готовой продукции, каковыми являются страны ЕАЭС, СНГ. Одновременно с этим ведется работа по продвижению отечественных товаров на рынки Ирана, Афганистана, Китая. В основном наша поддержка оказывается малому и среднему бизнесу – производителям готовой продукции, – отметил спикер.
В 2016 году проведено 66 мероприятий по продвижению казахстанских компаний на экспорт, в частности, организовано участие 40 отечественных предприятий в выставках в Иране, Туркменистане, Российской Федерации, Узбекистане. Проведено 17 торговых миссий. Презентовано 4 национальных стенда Казахстана на крупнейших зарубежных выставках во Вьетнаме, Туркменистане, России.
По итогам года при поддержке KAZNEX INVEST казахстанские производители смогли заключить экспортные контракты на поставку лекарств, медицинских изделий, соли, строительных материалов, мужских костюмов, детской одежды, макарон, муки, соков, напитков, кондитерских изделий на 200 млн долларов.