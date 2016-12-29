​Уран, соль и конфеты

По словам заместителя председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEXINVEST» Мейржана Майкенова, снижение объяс­няется падением цен на наши основные экспортные статьи – энергоносители.

– К сожалению, наша экономика зависима от международных котировок на нефть, газ и другие сырьевые товары. При этом если сравнивать с 2015 годом, мы наблюдаем восстановительный процесс экономики, – сказал М. Майкенов на брифинге в СЦК.

Выросла доля обработанных товаров с 24 до 35%. Увеличилась номенклатура экспортных товаров до 969 позиций (с 880 в 2008 году). География экспорта тоже расширяется, на сегодня Казахстан экспортирует в 117 стран. В целом РК занимает 50-е место в мире по экспорту товаров, лидируя по экспорту урана, муки и титана.

– KAZNEX INVEST ведется большая и системная деятельность по таргетированию основных рынков сбыта готовой продукции, каковыми являются страны ЕАЭС, СНГ. Одновременно с этим ведется работа по продвижению отечественных товаров на рынки Ирана, Афганистана, Китая. В основном наша поддержка оказывается малому и среднему бизнесу – производителям готовой продукции, – отметил спикер.

В 2016 году проведено 66 мероприятий по продвижению казахстанских компаний на экспорт, в частности, организовано участие 40 отечественных предприятий в выставках в Иране, Туркменистане, Российской Федерации, Узбекистане. Проведено 17 торговых миссий. Презентовано 4 национальных стенда Казахстана на крупнейших зарубежных выставках во Вьетнаме, Туркменистане, России.

По итогам года при поддерж­ке KAZNEX INVEST казахстанские производители смогли заключить экспортные контракты на поставку лекарств, медицинских изделий, соли, строительных материалов, мужских костюмов, детской одежды, макарон, муки, соков, напитков, кондитерских изделий на 200 млн долларов.