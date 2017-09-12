​Урановый интерес Эмиратов

В Астане подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «НАК «Казатомпром» и Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC, ОАЭ).

Цель документа – налаживание взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Арабскими Эмиратами в сфере мирного атома и производства энергии.

Также меморандум отражает намерения о поставках природного урана для атомных элект­ростанций ОАЭ, использовании предприятий НАК «Казатомпром» по производству ядерного топлива, взаимной поддержке при строительстве новых ядерных установок, обмене опытом и других направлений партнерства.

Со стороны АО «НАК «Каз­атомпром» документ подписал председатель правления НАК Галымжан Пирматов, со стороны ENEC – старший исполнительный директор Мохаммед Аль Хаммади, сообщила пресс-служба нацио­нального атомного оператора.