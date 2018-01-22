Уравнять размер выплат на погребение сотрудникам спецгосорганов предлагают в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает устранить диспропорцию в выплатах на погребение сотрудникам специальных госорганов: КНБ, Службы внешней разведки Сырбар, СГО, ПС КНБ, Нацгвардии, МВД, Прокуратуры и Министерства обороны РК. Об этом в ходе презентации поправок по социальным вопросам сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По предложению Администрации Президента в законопроекте предусмотрен отдельный блок поправок, связанный с социальными гарантиями сотрудникам специальных госорганов", – сказал Альтаев.
По его словам, поправки в закон о специальных госорганах РК предусматривают увеличение размера единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных госорганов с 80 МРП до 3-х кратного размера месячной пенсии.
"Потому что на сегодняшний день имеется определенная диспропорция. Например, сотрудники Министерства внутренних дел, пограничной службы КНБ имеют такие размеры выплат на погребение, но другие госорганы, такие как Сырбар или сотрудники КНБ, которые не имеют отношения к пограничной службе, имеют совсем другой размер выплаты. Мы хотим привести все это в единообразие", – сказал вице-министр.
В данное время для сотрудников КНБ, Сырбар и СГО предусмотрена выплата на погребение в размере 80 МРП, что в 2017 году составляло 181 тысячу 520 тенге. Между тем сотрудникам Министерства обороны, ПС КНБ, Нацгвардии, МВД и Прокуратуры на погребение выделяется 3-месячная пенсия, которая составляет 360 тысяч тенге.