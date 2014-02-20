Урбанистический размах

Реализация планов Президента будет способствовать формированию Шымкента как центра высокотехнологичной промышленности, науки, культуры, качественного образования и медицины, подчеркнул аким областного центра Дархан Сатыбал­ды, обращаясь к горожанам. Он напомнил о задаче, поставленной Н. Назарбаевым: казахстанцы должны жить в комфортной и безопасной стране, ощущать социальную защищенность и повышение качества жизни. Это главные ориентиры дальнейших социально-экономических пре­образований, озвученные в новом Послании Президента народу страны.

Шымкент, наряду с Астаной, Алматы и Актобе, станет совре­менным урбанистическим цент­ром. Создание крупного центра агломерации предполагает большую и серьезную работу. Первый шаг в этом направлении уже сделан: территория областного центра существенно расширена за счет присоединения нескольких десятков населенных пунктов: 77,2 тыс. га земель Сайрамского, Толебийского и Ордабасынского районов переданы городу. Разработан поэтапный план по реализации нового генерального плана. Шымкент по территории стал самым большим городом в СНГ. Но только этого мало. Чтобы стать урбанистическим центром, способным притягивать инвестиции и современные технологии, инновационные идеи и человеческие ресурсы, необходимо еще очень много сделать.

У тех, кто давно живет в Шымкенте, на этот счет есть свои предложения. Сайлаукуль Барахова вышла на трибуну, чтобы рассказать руководству города и землякам о том, как в соседнем Ташкенте горожане дружно облагораживают свои дворы и периодически выходят на субботники, чтобы поддерживать чистоту и порядок, не дожидаясь, когда за них это сделают коммунальные службы. Байдулла Конысбеков напомнил, что Шымкент – это юг, и без зеленых насаждений город не станет комфортным и удобным для жизни. Шарипбек Жамалбеков призвал власти особое внимание уделять состоянию дорог.

У новоиспеченных горожан, которые только привыкают к статусу жителей областного цент­ра, свое видение превращения Шымкента в центр агломерации. Нургуль Мусахова, жительница микрорайона «Самал-3», обеспокоена тем, что мусорный полигон, закрыть который власти обещали пару лет тому назад, продолжает работать, отравляя своими ядовитыми отходами жизнь десяткам тысяч граждан. Чаяния жителей микрорайона «Актас» попыталась донести до городского руководства Гульназ Турганбекова, поведав, как тяжело добираться до города на единственном маршрутном автобусе. А еще местные жители с надеждой ждут газификации. В микрорайоне «Жидели» – проблема иного порядка. Здесь требуется собственный детский сад, чтобы не возить детей за несколько километров в город.

Дархан Сатыбалды постарался дать исчерпывающие ответы на все вопросы, которые устно и письменно поступили в его адрес в ходе отчетной встречи. Все микрорайоны города, в том числе и только что вошедшие в состав Шымкента, будут развиваться согласно социальным картам. В них предусмотрено как решение коммунальных проблем, так и строительство социальных объектов. К примеру, в тот же «Актас» природный газ придет в 2016 году. Городские власти считают, что сомневаться в реальности подобных планов не приходится. Регион стабильно развивается, растет и городской бюджет. В нынешнем году он увеличился на 6 млрд. тенге. Только на энергообеспечение семи микрорайонов в текущем году предусмотрено 2,3 млрд. тенге.

Местные власти приступили к разработке проекта стратегии формирования агломерации, что позволит развивать не только город, но и регион в целом. Шымкент обозначается как точка экономического роста. А экономичес­кий рост всегда влечет за собой строительство новых социальных объектов и промышленных предприятий, создание дополнительных рабочих мест, способствует конкуренции и росту зарплаты, увеличению благосостояния каж­дой семьи.

Статус агломерации ко многому обязывает. Придется менять и подходы к градостроительству. Чтобы вместить поток жителей, город должен расти ввысь. В планах градостроителей довес­ти сегодняшние 20% высотных домов до 60%. Вокруг нового административного центра до 2017 года планируется возвести 113 многоэтажек. И подниматься они будут до 20-го этажа и даже выше.

Аким области Аскар Мырзах­метов, подводя итоги встречи, отметил, что Шымкент постепенно становится центром большой агломерации. Он напомнил: внешний облик города должен соответствовать статусу мегаполиса. Это ко многому обязывает архитекторов. Предложенные ими проекты плюс ко всему должны отличаться разносторонней функ­циональностью. В Шымкенте строится новый административно-деловой центр с жилым массивом. В прошлом году его украсили областная библиотека «Отырар», выставочный комплекс, сквер, памятник С. Байтерекову. Сейчас разрабатываются эскизы ночного освещения и оформления, благо­устройства отдельных территорий города.

В течение прошлого года для улучшения архитектурного облика по поручению акима области разработано несколько проектов. В их числе эскизы проектов тоннеля и двух мостов в направлении Ташкента, двух фонтанов перед облдрамтеатром им. Шанина, зон отдыха вдоль реки Бадам, на Бадамском водохранилище и Комсомольском озере. Аскар Мырзахметов особо подчеркнул важность для городских властей уделения внимания аулам, ставшим новыми микрорайонами города. Необходимо наладить и создать внутри них эффективную инженерную и социальную инфраструктуру, чтобы жители легче и быстрее адаптировались к новым условиям жизни.

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент