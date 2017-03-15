Статьи Урбанизация как рост доходности Ирина Нос

В город хочу! Домой хочу!



Заметим, что РГП «Госградкадастр» в рамках Генеральной схемы также ведет разработку межрегиональных схем территориального развития, пока по трем объединенным макрорегионам (Центральный, Южный, Западный). Срок завершения – 2017 год. А это означает, что следующий год становится отправной точкой новейшей истории территориального развития страны. Просто потому, что завтрашний ее облик определят именно градостроительные проекты.



Урбанизация – вовсе не та хаотичность, которая сейчас сопровождает миграцию внутри страны: перебрался в город сельчанин с семьей, вот и прирастил процент урбанизации. Тем не менее городского населения у нас в стране почти 60%. И надо сознавать главное в процессах урбанизации. Это за ее счет обеспечивается экономический рост, а уровень бедности резко снижается. Это урбанизация ведет вектор национальной экономики вверх. Это при ней логистические связи между населенными пунктами создают новые возможности для всех.



Значение урбанизации для нашей страны отмечено в Послании Президента народу Казахстана: указав на обусловленную ею необходимость развития строительного сектора, Нурсултан ­Назарбаев подчеркивает, что именно этому сегменту предстоит стать драйвером национальной экономики. Отсюда вывод: инвестируя в строительство дорог, домов и прочей инфраструктуры, страна определяет физический и технологический облик своих городов на много лет вперед. Соответственно, уповая на доходность инвестируемых территорий.



Что может в градостроительном развитии частный сектор? Поскольку негосударственные инвестиции ощутимы именно на местном уровне, – таков общественный интерес, частному сектору в градостроительном поле также найдется место. В рамках государственно-частного партнерства, прописанного в законодательстве. В конкретной сфере ГЧП следует рассматривать как дополнение к возможностям государства и его же обязанностям.



Допустим, что сектор жилищного строительства становится одним из наиболее важных инвестиционных сегментов экономики, в значительной степени финансируемых из частных источников. Распространение аренды жилья, а также расширение идеологии частного домовладения само по себе ведет к привлечению частного капитала в объеме, намного превышающем государственные дотации. Здесь механизм ГЧП становится ведущим еще и потому, что решение жилищных проблем приобретает статус усилителя экономической отдачи региона и создания полноценного рынка занятости.



И в самом деле, стройная экономическая теория гласит, что все может и должно приносить доход. Особенно территории государства, для чего есть логистика, управление площадями, развитие инфраструктуры и прочие условия. Упрямая практика экономики очередной раз набивает нам шишки на лбу, мол, не все так просто. Тем не менее способ смягчить упрямство – урбанизация.



Делай, что должен



Есть ряд казахстанских социологов и экономистов, утверждающих, что у нас урбанизация как процесс выстраивания градостроительного планирования находится на начальной стадии. Номинально с ними можно согласиться, поскольку современная иерархия градостроительных проектов ведет свою историю с 2013 года, когда впервые для суверенного Казахстана была принята генсхема развития территории как основной документ градостроительной науки.



Между тем на встрече специалистов за «круглым столом» «Управляя урбанизацией, планируем строительство для будущего», организованном РГП «Госградкадастр», звучали иные мнения с сильной аргументацией. Так, по словам заслуженного архитектора, профессора Международной академии архитектуры и советника генерального директора «Госградкадастра» Аманжола Чиканаева, стратегическое градостроительное планирование уходит корнями в историю Казахской ССР, когда в 1981 году была принята впервые разработанная региональная схема расселения до 2020 года.



Если обратиться к опыту градостроительства в Казахстане в границах СССР, то привязка к плановой экономике сформировала ряд монофункциональных территорий, зависящих только от состояния градообразующей отрасли. Так появились промышленно развитые центры и аграрная окраина.



О современной иерархии градостроительных проектов мы уже упомянули, и на этот счет Аманжол Чиканаев высказывается следующим образом:



– Генеральная схема является основным градостроительным документом страны. В соответствии с ней разрабатываются межрегиональные схемы макрорегионов и агломераций. На каждом уровне проектирования решаются свои вопросы. Исходя из масштаба территории, обозначены задачи и характер документов. Будущее территориального планирования в Казахстане видится в формировании единой взаимоувязанной иерархии градостроительного планирования. Кроме того, генсхема вошла в перечень инструментов для отбора инвестпроектов в Карту индустриализации. Так, из 150 проектов, внесенных нам на экспертизу и соответствие экономической специализации, инфраструктурной обеспеченностью и соответствие экологическому законодательству, 14 не соответствуют генеральной схеме.



Тогда как генсхема фактически определяет стратегические направления развития страны не просто в «изобразительном формате», но сугубо с экономической точки зрения. Эксперт утверждает, что «наиболее оптимальным для Казахстана является модель поляризованного развития с формированием точек роста, усиления транзитного потенциала страны и межрегио­нальной связанности».



В «Госградкадастре» считают, что, помимо агломераций в городах Алматы, Астане, Шымкенте и Актобе, после 2020 года определятся возможности возникновения перспективных агломераций. В пример приводятся вероятности агломерирования территорий на востоке – Усть-Каменогорск и Семей, а также на западе – Жанаозен, Актау, Форт-Шевченко, порт Курык.



Ничего из ряда вон выходящего



Аманжол Чиканаев привел ряд примеров, характеризующих агломерационный подход к развитию территорий республики. По его мнению, возможно прочное взаимодействие регионов в рамках промышленной кооперации металлургических и машиностроительных предприятий. Так, явно прорисовывается перспектива создания производства высоких переделов при поставке высококачественного железорудного сырья Соколовско-Сарбаевского горно-обогатительного производственного объединения на производственные площадки «АрселорМиттал» в Темиртау.



Само собой, мы не совершим инновационного прорыва, когда займемся выпуском высококачественной стали, да и доменное производство в Темиртау требует жестких импульсов к обновлению. Тем не менее градостроительство как наука вычерчивает нам путь, без задержек идя по которому, Казахстан способен создать у себя литейное производство высокого класса. Например, лить рельсы, колесные пары, рамы для вагонов. Соответственно, в новые производственные связи вовлекутся вагоноремонтные предприятия Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, и, возможно, республика войдет в число устойчивых производителей вагонов, нефтеналивных цистерн и отечественных к ним комплектующих. Вопрос в том, как воспринимаются предложения градостроителей экономистами на уровне принятия решений.



Как оказалось, у градостроителей довольно много предложений, относясь к которым со всей экономической серьезностью, Казахстан способен преобразить всю свою, девятую по величине, территорию мира. Нам нет нужды урбанизироваться до предела, в стране велик аграрный потенциал, и межрегиональная схема агломераций даст города-контрмагниты, которые выступят подцентрами роста, оттянут на себя внутреннюю миграцию.



Аманжол Чиканаев заявляет о предложенной мультимодальной транспортной системе, способной связать, например, Алматы и ее пригород. Алматы – потому что сейчас во главе угла стоит разработка схемы территориального развития Алматинской агломерации как точки роста. При этом, по данным градостроителей и статистиков, численность населения агломерации к 2030 году может достичь 3,5 миллиона человек, а уровень урбанизации приблизится к 75%.



Соответственно, вырастет грузо- и пассажиропоток, что опять же перекликается с будущностью сталелитейного производства, по определению обслуживающего интересы транспортников в том числе. Соответственно, становятся еще прочнее производственные связи, что повысит мобильность населения.



И вот здесь Аманжол Чиканаев призывает не забывать о развитии рынка сервиса и услуг. Эти сегменты экономики регионов, по расчетам градостроителей, способны сработать на рост производительности труда на 50%. Априори вырастает инвестиционная привлекательность агломерации, выводящая ее на новый виток развития.



– Дело в том, что концентрация производства и необходимая инфраструктура в городах-контрмагнитах и спутниках позволят сформировать территории опережающего роста, которыми станут специальные экономические и индустриальные зоны. Отсюда вывод: градостроительные проекты являются основой рациональной организации территорий в управлении процессами урбанизации. Но стране предстоит еще большая работа по реализации принятых градостроительных проектов, и здесь главная роль отводится местным исполнительным органам как непосредственным реализаторам проекта. Кроме того, важным является подготовка высококвалифицированных кадров, а равно внедрение цифровых технологий.



Невозможно ехать только на зеленый свет



Что же происходит с кадрами в столь объемлющей градостроительной науке и важнейшей прак­тике? Пока, по замечанию ряда экспертов, мы видим своего рода провал. В свое время вузы попросту не готовили градостроителей, шел набор и обучение специальностям «архитектура», «дизайн» и так далее. Между тем поскольку генеральная схема развития территории увязывается с планами культурного, производственного развития регионов, формируется чрезвычайно ценный материал, позволяющий видеть в целом точки приложения сил и средств. Судя по генсхеме развития территории страны и межрегиональным актам, градостроитель – тот человек, который способен видеть и осознавать целостность поставленной задачи вне зависимости от ее масштаба, сложности или значимости.



Например, заслуженный архитектор РК, академик Международной академии архитектуры и директор проектной компании ORTA Серик Рустамбеков считает, что принятию взвешенных решений способствует полнота информации, а потому и Генеральная схема развития территории республики и градкадастр становятся чрезвычайно важным инструментом для принятия стратегических решений.



Он напомнил о действовавшей программе «Казахстан-2030», плавно перетекшей в госпрограмму до 2050 года. Здесь конкретное наполнение пытаются делать экономисты, экономический блок, социально-культурный блок, блок, связанный с развитием промышленности. Да, стремление достичь определенного уровня должно быть наполнено конкретными расчетами, конкретными цифрами, надо знать, сколько и куда вложить, и что мы увидим в итоге применительно к каждому региону и в целом к Казахстану. И здесь выпукло просматривается роль градостроителей.



– При подготовке и обучении специалистов-градостроителей есть своя специфика, там разительно иные подходы к принятию решений – говорит

Серик Рустамбеков. – Градостроительство требует решений в комплексе, необходимо оценить потенциал территории, увязать с потенциалом развития населенного пункта. Считаю, что назрела необходимость воспитывать градостроителей в наших вузах. Более того, по моим оценкам, сейчас 70% населенных пунктов, включая отдельные районные поселки, не обеспечены генеральными планами. Ранее существовало несколько институтов, которые занимались только градостроительством – «Казгипроград», который работал по территориям, «Алматагипрогор», затем «Алматыгенплан», потом появился «Астанагенплан», есть центр генплана в Атырау. Но только в отдельных городах. А в целом такая работа ведется последними из могикан, специалистами, которые еще остались в сфере градостроительства. Пока специалисты еще есть, но из опытных и известных уже никого моложе 70 лет. Куда уж острее необходимость...



Как видим, решение проблем территориального планирования в Казахстане ограничивается еще и отсутствием специалистов-градостроителей. Сейчас мощный потенциал собран в РГП «Госградкадастр», тем не менее поставленные задачи имеют настолько широкий масштаб и глубочайшую перспективу, что впору приглашать специалистов из-за рубежа. Такие цели мы себе ставим для рациональной организации территорий, напрямую увязанной с устойчивым развитием страны. Поэтому, если вести речь о документах, определяющих государственную градостроительную политику и обеспечивающих ее реализацию, то следует четко прописать: они необходимы стране для четкой формулировки главных проблем, требующих решения. В рассматриваемом случае – проблем градостроительства в комплексе.

