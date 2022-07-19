Урбанизация провоцирует рост зоонозных заболеваний – эксперты ВОЗ

Плата за урбанизацию

Количество заболеваний, передающихся от животных людям в Африке, за последнее десятилетие подскочило на 63% по сравнению с предыдущим десятилетним периодом – такими выводами поделились эксперты Всемирной организации здравоохранения.

«Более 75% инфекционных заболеваний возникают у людей в результате контакта с дикими или домашними животными, – сообщила на брифинге региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти. – В результате в мире ежегодно заболевает около миллиарда человек, миллионы людей умирают».

С 2001 года в африканском регионе было зарегистрировано 1 843 чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, 30% из которых были зоонозными вспышками, то есть были вызваны заболеваниями, передающимися от животных к человеку, сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на данные ВОЗ.

«Число таких инцидентов росло на протяжении двух последних десятилетий, но в 2019–2020 годах был зафиксирован особенно заметный всплеск. Эбола, оспа обезьян, лихорадка Денге, сибирская язва, чума и другие заболевания, вызывающие кровопотерю из поврежденных сосудов, составляют почти 70% зафиксированных случаев.

Ученые полагают, что нынешний всплеск зоонозных заболеваний, помимо других факторов, вызван растущей урбанизацией: городская среда стремительно наступает на естественную среду обитания животных. Кроме того, такая тенденция может быть связана с растущим спросом на продукты питания, что приводит к более быстрому автомобильному, железнодорожному и воздушному сообщению между отдаленными районами и городами», – отмечается в сообщении.