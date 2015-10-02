Урна под денежный мусор

За содеянное, правда, поздно, но наказание последовало. Дисциплинарный совет рекомендовал акиму областного центра уволить руководителя отдела ЖКХ Абая Кадралиева с занимаемой должности. Главный надзорный орган страны инкриминировал участникам нашумевшей истории, среди которых – заказчик и «случайные» подрядчики, признаки правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РК 190 (мошенничество), 214 (осуществление предпринимательской деятельности без обязательных лицензий), 361 (злоупотребление должностными полномочиями), 369 (служебный подлог). В настоящий момент следственные действия продолжаются, о их финале постараемся читателю сообщить дополнительно.Кстати, господин Кадралиев вину свою признал полностью, как и предполагалось. Факты, известно, вещь упрямая.Бюджетные средства ушли в теневой субподряд, как будто их передали из кармана в карман два физических лица, обойдя все правила и нормы закона о госзакупках. В материалах Генпрокуратуры фигурирует цифра почти 1,2 млрд тенге. Откуда такие огромные деньги взялись, понятно – из бюджета, а вот как они расходовались – вопрос. Но прежде чем перейти к фабуле дисциплинарного дела (уголовное еще расследуется), вспомним историю 6-летней давности, имеющую прямое отношение к нашей теме.В корпункт «Казахстанской правды» поступила жалоба от предпринимателей Кошетау. Ее суть такова. Городская власть придумала мзду для представителей малого и среднего бизнеса, собирая деньги якобы на благоустройство, конкретно – на изготовление урн для мусора. Такса от 1 тыс. долларов до 3 тыс. Согласитесь, немалые деньги брались в обмен на гос­услуги. Под коррупционным колпаком оказались те предприниматели, которые обращались в акимат, заметим, с законными просьбами подписать разрешительную документацию, скажем, на инженерные, тепловые или водопроводные сети.Схема изъятия таким образом денег у частного бизнеса ничего сложного собой не представляла, и ее не собирались засвечивать. Заявителей отправляли в отдел ЖКХ, там они в кассу вносили свои кровные, получая взамен квиток с печатью и подписью руководителя, и только потом спешили в городской акимат решать проб­лемы.Предъявишь квиток – тебе заявление подпишут, придешь с пустыми руками – укажут от ворот поворот. Сколько денег ушло на урны, шутили острословы, ими можно было обставить половину страны. Между прочим, бюджет на благоуст­ройство денег не жалел, дополнительные средства, скорей всего, понадобились организатору «проекта» для карманных расходов…Вмешались, как часто бывает, влиятельные люди, спустив коррупционную историю на тормозах. Это лишь один пример, когда отдел ЖКХ использовался в качестве кормушки для чиновников. Последние заседания диссовета, на одном из них был уволен руководитель отдела Бурабайского района, показали, что в данной отрасли коррупция чувствует себя полноправной хозяйкой. На какие только ухищрения не идут жилищно-коммунальные мошенники, лишь бы иметь от бюджетного пирога свою пайку.Однако вернемся к нашей истории. Не столь давно существовала госпрограмма модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК. Летом 2014 года ее заменила другая, с теми же целями и задачами «Развитие регионов». Полученные на ее реализацию средства отдел ЖКХ зачислил в уставный капитал своего дочернего предприятия ТОО «Кокше-МЖД».У первого нарушения выросли ноги при капремонте жилого сектора. Выделенные почти 400 млн тенге оказались освоенными в полном объеме, но… Проверка выявила: ПСД в установленном порядке разработана лишь по 4 домам, в отношении остальных 15 применялась рабочая смета, где выделение бюджетных денег не запланировано. По какому адресу ушли «сэкономленные» тенге – неизвестно.Далее, был грубо нарушен пункт статьи 32 закона об архитектурной, градостроительной деятельности. Капремонт в 15 многоэтажках проведен подрядчиками, имеющими государственные лицензии III категории, хотя требовались лицензии первой либо второй категории. Между тем все объекты приняты госкомиссией, однако по понятным причинам в нее не вошел государственный строительный инспектор. Свои тяп-ляп делали, свои тяп-ляп принимали. Кроме того, в ходе выборочного обследования объектов выявлены факты невыполненных объемов работ почти на 6 млн тенге.«Экономия» на многоквартирном доме по ул. Быковского, 3, составила 1,8 млн тенге, по yл. Aбая, 122, – 1,7 млн тенге, в микрорайоне «Васильковский», 125, – 531 тыс. тенге и так далее.Читаем официальную справку: «С выявленными наруше­ниями законности руководители отдела ЖКХ и ТОО «Кокше-МЖД», а также подрядчики согласились…» Это хорошо, что вину свою чиновники и строи­тели признали, a вот куда делись «сэкономленные» деньги – молчат.В Кокшетау есть подведомственная ЖКX организация – ГКП на ПХВ «Кокше Жардем». У нее свои, согласно уставу, задачи, у ЖКХ – свои. Тем не менее отдел волевым решением объединяет усилия двух учреждений в нарушение закона. В период 2012–2014 годов между ними необоснованно, приходит к выводу Генпрокуратура, заключены 39 договоров стоимостью 1,2 млрд тенге.О чем говорилось выше – была, так сказать, разминка. Основные события развернулись вокруг благоустройства Аллеи Славы. Первая попытка привести в порядок объект предпринималась еще в апреле 2011 года, когда отдел ЖКХ на основании договора о госзакупках с ТОО «Кокшетаугорсельпроект» разработал ПСД стои­мостью 74 млн тенге. Три года проект пролежал под сукном. Но приближался юбилей Великой Отечественной войны, о благоустройстве Аллеи Славы вспомнили вновь. Была проведена корректировка ПСД, после чего стоимость объекта увеличилась почти на 50 млн тенге.В целом же образовалась сумма в 124 млн тенге. Вначале публикации «нужные» люди уже упоминались. Так вот на запах больших бюджетных денег они быстро слетаются. Нюх их и на этот раз не подвел. Субподрядным организациям, одна из них даже прибыла из Костаная, как-будто в Кокшетау вопросами благоустройства заниматься некому, честно, обидно за родной город, делегировалось более 121 млн тенге, или 98,8% от общей бюджетной суммы.А что закон? Он остался вне поля зрения чиновников от ЖКХ, их покровителей и вдохновителей на финансовые махинации. Помните, в материалах Генпрокуратуры фигурировали статьи – 190 (мошенничество), 369 (служебный подлог)… Все они из Уголовного кодекса РК. Конкурсы о госзакупках не проводились, их заменила все та же резолюция гос­подина Кадралиева.Благоустройство знакового объекта было завершено в запланированные сроки. Субподрядчики получили расчет в полном объеме. Но на поверку дал о себе знать новый сюрприз. Обнаружен невыполненный объем работ на 40 млн тенге. Недоделки всем скопом успели устранить до юбилейных торжеств, однако вопросы эффективного использования бюджетных средств, естественно, остались.На дисциплинарном совете было высказано единодушное мнение: участие субподрядчиков, а они, повторимся, освоили 98,8% общей бюджетной суммы, противоречит пункту 87-14 Правил госзакупок. Если прокомментировать сие нарушение другими словами, то налицо коррупционная схема по отмыванию денег. Вообще благоустройство – такая отрасль, где чаще всего бюджетные деньги уходят в песок.Объекты красятся, моются, штукатурятся, белятся, очищаются от мусора – глаз внешне радует. А сколько конкретно потрачено денег, сказать и доказать трудно. Чем и пользуются предприимчивые чиновники, используя в корыстных целях ЖКХ.Р. S. Девять месяцев назад руководство Кокшетау сменилось, новая власть не имеет отношения к рассказанной истории, но оная от того не становится менее поучительной.