Уродился хлеб на славу

Сельское хозяйство
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Высокими темпами проходит жатва на полях регио­на. На 15 тыс. га в сравнении с прошлым годом увеличена общая площадь посевов и составила 655 тыс. га.

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Структура сельскохозяйственных угодий сформирована с учетом обеспечения перерабатываю­щих предприятий стабильной сырьевой базой. Так, зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади более 377 тыс. га, масличные заняли 43,4 тыс. га, овощи – 29 тыс. га. Под сахарную свеклу выделили 9,9 тыс. га, под картофель – 8,6 тыс. га, а бахчевые и кормовые культуры посадили на 9 тыс. и 177,6 тыс. га соответственно.

Как сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Абдирасил Желеу­баев, работа идет по плану, на сегодняшний день полностью завершена уборка зерновых колосовых. С 351,5 тыс. га получено 694,8 тыс. тонн продукции. Если в минувшем сезоне средняя урожайность зерновых культур составляла 7,6 ц⁄га, то в этом показатель возрос примерно в 2,5 раза, достигнув планки 19,8 ц⁄га.

Хороший урожай получен и на картофельных полях. На сегодня собрано почти 145 тыс. тонн клубней. Овощеводы вырастили более 500 тыс. тонн второго хлеба. Кроме того, произведено 2 тыс. тонн сафлора и около 250 тыс. тонн бахчевых. И уборочные работы все еще продолжаются.

На полях задействовано свыше 10 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 490 зерноуборочных комбайнов, 5,4 тыс. тракторов и почти 4 тыс. других сельхозмашин. На осенне-полевые работы выделено 8,3 тыс. тонн дизельного топлива. В настоящее время в регион поставлено 2,8 тыс. тонн солярки, распределено по фермерским хозяйствам 2,1 тыс. тонн. Льготная цена установлена на уровне 288 тенге за литр, что на 47–52 тенге ниже рыночной стоимости.

Между тем площадь посадки сахарной свеклы доведена до 9,9 тыс. га. В этом году планируется собрать 450 тыс. тонн урожая, который будет переработан на двух сахарных предприятиях области. Планируется, что Меркенский завод примет 250 тыс. тонн. А его «собрат» в Таразе после реконструкции, проведенной впервые за 25 лет, с нового сезона сможет взять на переработку до 200 тыс. тонн сладкого корня. В результате, по оценкам, будет выпущено около 44 тыс. тонн сахара.

– Параллельно с уборкой в крестьянских хозяйствах ведется подготовка к зимовке скота. Предстоящей зимой жамбылским фермерам предстоит обеспечить кормами около 4,1 миллио­на голов домашнего скота, в том числе более 474 тысячи коров, 3,4 миллиона овец и коз, около 218 тысяч лошадей и 8,7 тысячи верблюдов, – проинформировал глава областного аграрного ведомства. – Для их содержания в зимний период необходимо 3,3 миллиона тонн кормов. На сегодняшний день заготовлено 1,9 миллиона тонн сена, 344,5 тысячи тонн соломы, 121,9 тысячи тонн сенажа и 203,8 тысячи тонн комбикормов. Работа в этом направлении продолжится до конца ноября. Расчеты показывают, что план кормозаготовок будет выполнен в полном объеме.

#сельское хозяйство #урожай #жатва #зерновые

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