Общество
Урок физкультуры могут отменить в спортивных колледжах Казахстана
Инга Селезнева
Министерство культуры и спорта совместно с Министерством образования и науки рассмотрят вопрос об отмене предмета "Физическая культура" в спортивных колледжах Казахстана. Об этом в кулуарах заседания Счетного комитета сообщил вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

В ходе заседания Счетного комитета было сделано замечание о целесообразности проведения урока физкультуры в спортивных колледжах. 

"В подведомственных специализированных школах-интернатах олимпийского резерва и колледжах спорта, а также в школах-интернатах для одаренных в спорте детей, согласно типовым учебным планам, введен предмет "Физическая культура". Наряду с ним предусмотрены ежедневные тренировки. Кроме того, помимо учебного процесса, ребята занимаются спортом на утренних и вечерних тренировках, в которых по сути и выполняются требования этого предмета. Тем самым целесообразность существования данного предмета вызывает вопросы", – сказал член Счетного комитета Талгат Жакан.

В свою очередь, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что данный вопрос будет решаться совместно с Министерством образования и науки.

"В Казахстане есть пять республиканских колледжей, три из которых находятся в Алматы, один в Астане и один в Ридере. Там мы готовим резерв для молодежных и национальных сборных Казахстана. Также есть 12 областных  спортивных колледжей. Думаю, что мы, совместно с Министерством образования и науки этот вопрос отработаем. Ребятам, которые профессионально занимаются спортом в колледже нет смысла заниматься физкультурой", – сказал вице-министр.

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