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​Урок гражданственности и патриотизма
Лео ШИК, член Ассамблеи народа Казахстана, почетный гражданин Усть-Каменогорска

Именно благодаря сплоченности казахстанцам удавалось быстро и эффективно преодолевать сложности, возникающие из-за охватывающих мир экономических и финансовых кризисов. Несомненно, что с честью мы выйдем и из нынешнего. Тем более что в своем Послании народу Казахстана Лидер нации озвучил конкретные меры, которые необходимо принять в условиях новой глобальной реальности.

Казахстан разработал и применяет упреждающую антикризисную стратегию. Наш народ как руководство к действию воспринял программные документы: Стратегию «Казахстан-2050», НЭП «Нұрлы жол» и План нации «100 конкретных шагов».

Глава государства справедливо отмечает, что все зависит от нас, и дает целый ряд поручений Правительству по оптимизации бюджетной политики, проведению приватизации, стимулированию экономической конкуренции. Вхождение в ВТО повысит конкурентоспособность предприятий, что означает усиление их экономической мощи.

Своевременно и обращение к молодежи, которая теперь получит возможность бесплатно обу­читься рабочим профессиям. Ведь только Общество Всеобщего Труда способно привести нашу страну к успеху.

Казахстанцы всецело поддерживают Президента, потому что в каждой строке Послания чувствуется его забота о народе. Новому Посланию предстоит стать настольной книгой для каждого казахстанца, это настоящий урок гражданственности и патриотизма. 

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