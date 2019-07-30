Урок истории от мастера

Статьи
428
Михаил Тё, Жамбылская область

Экспозиция в выставочном зале областного историко-крае­ведческого музея, состоящая в основном из графических работ, произвела огромное впечатление на гостей. Во-первых, графика – это крайне редкое направление среди жамбылских художников. А во-вторых, все работы настолько пропитаны историей и культурой казахского народа, что трудно оторвать взгляд даже искушенному любителю искусства, настолько они глубоки и философски насыщенны.

Его картины отличаются не только смысловой нагрузкой, но и сюжетами, сложной композицией, многофигурностью и атмосферностью. Вглядываясь в отдельные элементы, поражаешься, насколько они четко и детально проработаны. Кроме того, творчество члена Союза художников Казахстана Аманата Назаркула выделяет и то, что на многих его картинах изображены известные исторические личности. К примеру, с одной из них на посетителей смотрит вождь гуннов Атилла, объединивший под своими знаменами разные племена, на другой мастер изобразил знаменитого хана Эрке, тюркского правителя и одного из основателей тенгрианской религии на Алтае. На третьей перед вами предстает автор труда «Тарих-и-Рашиди» Мухаммед Хайдар Дулати, читающий историю могулов и ханов Чагатаидов в Кашгарии и Могулистане.

Здесь же в окружении таразских красавиц за бокалом хорошего вина отдыхает знаменитый поэт Востока Омар Хайям, неоднократно воспевавший южный купеческий город. Сидя на верблюде изображен Заратустра – основатель зороастризма, который долгое время был распространен на территории Казахстана. Не обошел вниманием художник и прославленную царицу массагетов, бесстрашную воительницу Томирис, разбившую персидскую армию. На выставке представлены и работы из серии «Симфония вечной жизни», посвященные писателю Чингизу Айтматову.

Помимо сложных композиций показаны и более простые изображения, но при этом не менее интересные по содержанию и исполнению. Привлекает внимание своей динамичностью и круговой композицией работа «Қыз қуу», посвященная народным традициям. Не менее привлекательны и другие картины, посвященные национальным играм. Особое место на выставке занимают и портреты поэта Маралтая Ыбыраева, великого завоевателя Чингисхана и других известных личностей. Среди них есть и автопортрет мастера. Интерес вызывают и фотографии эскизов памятников, разработанных Аманатом Назаркулом.

Автор не ограничивает себя определенным форматом. Есть работы и совсем маленькие, и больших размеров. К примеру, известна многим его картина «Священная земля биев» размером 3,5 х 10 м, которая попала в Малую книгу рекордов Гиннесса, ее репродукция представлена в экспозиции.

Всего же на выставке собрано более 40 работ, выполненных Аманатом Назаркулом в разные годы. Привлекают взор «Утро Великой степи», «Дух предков», «Ночной путник» и многие другие. Каждая из них вызывает интерес и восторг у посетителей.

По словам Аманата Назаркула, показ этих работ пройдет и в других городах Казахстана, а начать он решил со своего родного города.

Популярное

Все
Токаев поздравил православных с Пасхой
Спикер Сената: Православные вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в нашем общем доме
Премьер поздравил православных с праздником Пасхи
Правительство выделило из резерва свыше 816 млн тенге на ремонт котельных в Кокшетау
В Кульсары подтопленными остаются более 100 жилых домов
Религиозные экстремисты задержаны в двух городах Казахстана
Швёнтек выиграла все крупнейшие грунтовые турниры
Бойцами Нацгвардии проведено 150 км берегоукрепительных работ с начала паводков
Глава МКИ поздравила православных с Пасхой
Казгидромет представил прогноз по засушливости в мае
Китай запустил зонд к обратной стороне Луны
Ветеранам войны к 9 мая выплачена единовременная соцпомощь
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
ЕС готовится к переговорам о членстве с Украиной и Молдовой
Новое предложение Израиля по перемирию в Газе дает надежду на соглашение
Детей растить и Родину защищать
Рукописи на арабском, персидском и чагатайском языках XVIII-XX веков представлены в Астане
Возобновлена работа пункта пропуска «Желкуар»
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Минздрав внедряет новые подходы в оказании неотложной помощи в акушерстве
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Злые языки страшнее пистолета
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Паводки: на пристальном контроле остается Атырауская область
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных

Читайте также

В Президентском центре РК открылась тематическая выставка, …
С молитвой о мире, добре и благополучии
Наполнить жизнь благодатным светом
Не бойся дороги, были бы кони здоровы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]