Урок истории от мастера

Экспозиция в выставочном зале областного историко-крае­ведческого музея, состоящая в основном из графических работ, произвела огромное впечатление на гостей. Во-первых, графика – это крайне редкое направление среди жамбылских художников. А во-вторых, все работы настолько пропитаны историей и культурой казахского народа, что трудно оторвать взгляд даже искушенному любителю искусства, настолько они глубоки и философски насыщенны.

Его картины отличаются не только смысловой нагрузкой, но и сюжетами, сложной композицией, многофигурностью и атмосферностью. Вглядываясь в отдельные элементы, поражаешься, насколько они четко и детально проработаны. Кроме того, творчество члена Союза художников Казахстана Аманата Назаркула выделяет и то, что на многих его картинах изображены известные исторические личности. К примеру, с одной из них на посетителей смотрит вождь гуннов Атилла, объединивший под своими знаменами разные племена, на другой мастер изобразил знаменитого хана Эрке, тюркского правителя и одного из основателей тенгрианской религии на Алтае. На третьей перед вами предстает автор труда «Тарих-и-Рашиди» Мухаммед Хайдар Дулати, читающий историю могулов и ханов Чагатаидов в Кашгарии и Могулистане.

Здесь же в окружении таразских красавиц за бокалом хорошего вина отдыхает знаменитый поэт Востока Омар Хайям, неоднократно воспевавший южный купеческий город. Сидя на верблюде изображен Заратустра – основатель зороастризма, который долгое время был распространен на территории Казахстана. Не обошел вниманием художник и прославленную царицу массагетов, бесстрашную воительницу Томирис, разбившую персидскую армию. На выставке представлены и работы из серии «Симфония вечной жизни», посвященные писателю Чингизу Айтматову.

Помимо сложных композиций показаны и более простые изображения, но при этом не менее интересные по содержанию и исполнению. Привлекает внимание своей динамичностью и круговой композицией работа «Қыз қуу», посвященная народным традициям. Не менее привлекательны и другие картины, посвященные национальным играм. Особое место на выставке занимают и портреты поэта Маралтая Ыбыраева, великого завоевателя Чингисхана и других известных личностей. Среди них есть и автопортрет мастера. Интерес вызывают и фотографии эскизов памятников, разработанных Аманатом Назаркулом.

Автор не ограничивает себя определенным форматом. Есть работы и совсем маленькие, и больших размеров. К примеру, известна многим его картина «Священная земля биев» размером 3,5 х 10 м, которая попала в Малую книгу рекордов Гиннесса, ее репродукция представлена в экспозиции.

Всего же на выставке собрано более 40 работ, выполненных Аманатом Назаркулом в разные годы. Привлекают взор «Утро Великой степи», «Дух предков», «Ночной путник» и многие другие. Каждая из них вызывает интерес и восторг у посетителей.

По словам Аманата Назаркула, показ этих работ пройдет и в других городах Казахстана, а начать он решил со своего родного города.