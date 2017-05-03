"Урок мужества" провели ветераны ОССБ в актауской детской деревне семейного типа

В Актау в областной детской деревне семейного типа прошел "Урок мужества", сообщает Kazpravda.kz.
Ветераны, участники боевых действий на таджико-афганской границе поделились с детьми своими воспоминаниями и призвали молодежь ценить мирную жизнь.
Для гостей мероприятия ребята в свою очередь подготовили концерт с песнями, танцами и стихами, а также вручили подарки.
"Военно-патриотические мероприятия такого рода помогают сохранять преемственность поколений, формировать у детей чувство гордости за себя, своих соотечественников, уважение к достижениям своей страны и историческим событиям прошлого. В глазах детей повышается значение воинской службы", – прокомментировал организатор мероприятия, председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов.
Как он отметил, сложно недооценить роль военно-патриотического воспитания школьников.
"Зачем это нужно современным школьникам? Оно помогает усвоить такие понятия, как патриотизм, чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать в любой момент интересы Отечества. Ведь воспитание патриотизма – это формирование любви к своей стране, а также воспитание ответственности и социальной активности у своих граждан. А, как известно, активная гражданская позиция является залогом становления полноценного гражданского общества и демократического правового государства. И я считаю, что проявление уважения к старшим и преемственность поколений, обращение к национальной истории и культуре – одни из важных ключевых условий на этом нелегком пути к процветанию нации. Эти ценности непоколебимы.
По этому поводу Глава нашего государства и Лидер Нации Нурсултан Назарбаев довольно емко и четко сказал: "Мы верим, что великие свершения нашего поколения, своими руками создававшего независимое государство, будут достойно продолжены следующими поколениями. Героические подвиги предков, неустанный труд нынешнего поколения и созидательный молодого – вот ключ к построению вечной государственности". Эти слова Елбасы являются призывом, программой к действию, как для меня, ветерана казахстанской армии, стоявшего у истоков в трудные годы ее становления, так и для сегодняшней молодежи, которые в недалеком будущем также будут готовы принять военную присягу", – добавил гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.
Ветераны, участники боевых действий на таджико-афганской границе поделились с детьми своими воспоминаниями и призвали молодежь ценить мирную жизнь.
Для гостей мероприятия ребята в свою очередь подготовили концерт с песнями, танцами и стихами, а также вручили подарки.
"Военно-патриотические мероприятия такого рода помогают сохранять преемственность поколений, формировать у детей чувство гордости за себя, своих соотечественников, уважение к достижениям своей страны и историческим событиям прошлого. В глазах детей повышается значение воинской службы", – прокомментировал организатор мероприятия, председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов.
Как он отметил, сложно недооценить роль военно-патриотического воспитания школьников.
"Зачем это нужно современным школьникам? Оно помогает усвоить такие понятия, как патриотизм, чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать в любой момент интересы Отечества. Ведь воспитание патриотизма – это формирование любви к своей стране, а также воспитание ответственности и социальной активности у своих граждан. А, как известно, активная гражданская позиция является залогом становления полноценного гражданского общества и демократического правового государства. И я считаю, что проявление уважения к старшим и преемственность поколений, обращение к национальной истории и культуре – одни из важных ключевых условий на этом нелегком пути к процветанию нации. Эти ценности непоколебимы.
По этому поводу Глава нашего государства и Лидер Нации Нурсултан Назарбаев довольно емко и четко сказал: "Мы верим, что великие свершения нашего поколения, своими руками создававшего независимое государство, будут достойно продолжены следующими поколениями. Героические подвиги предков, неустанный труд нынешнего поколения и созидательный молодого – вот ключ к построению вечной государственности". Эти слова Елбасы являются призывом, программой к действию, как для меня, ветерана казахстанской армии, стоявшего у истоков в трудные годы ее становления, так и для сегодняшней молодежи, которые в недалеком будущем также будут готовы принять военную присягу", – добавил гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.