"Урок мужества" провели ветераны ОССБ в актауской детской деревне семейного типа

Общество
В Актау в областной детской деревне семейного типа прошел "Урок мужества", сообщает Kazpravda.kz.

Ветераны, участники боевых действий на таджико-афганской границе поделились с детьми своими воспоминаниями и призвали молодежь ценить мирную жизнь.

59149cb48765c1494523060.png

Для гостей мероприятия ребята в свою очередь подготовили концерт с песнями, танцами и стихами, а также вручили подарки.

59149cf6b7de91494523126.png

59149d2b7c5221494523179.png

"Военно-патриотические мероприятия такого рода помогают сохранять преемственность поколений, формировать у детей чувство гордости за себя, своих соотечественников, уважение к достижениям своей страны и историческим событиям прошлого. В глазах детей повышается значение воинской службы", – прокомментировал организатор мероприятия, председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов.

59149d69af35f1494523241.png

Как он отметил, сложно недооценить роль военно-патриотического воспитания школьников.

"Зачем это нужно современным школьникам? Оно помогает усвоить такие понятия, как патриотизм, чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать в любой момент интересы Отечества. Ведь воспитание патриотизма – это формирование любви к своей стране, а также воспитание ответственности и социальной активности у своих граждан. А, как известно, активная гражданская позиция является залогом становления полноценного гражданского общества и демократического правового государства. И я считаю, что проявление уважения к старшим и преемственность поколений, обращение к национальной истории и культуре – одни из важных ключевых условий на этом нелегком пути к процветанию нации. Эти ценности непоколебимы.

По этому поводу Глава нашего государства и Лидер Нации Нурсултан Назарбаев довольно емко и четко сказал: "Мы верим, что великие свершения нашего поколения, своими руками создававшего независимое государство, будут достойно продолжены следующими поколениями. Героические подвиги предков, неустанный труд нынешнего поколения и созидательный молодого – вот ключ к построению вечной государственности". Эти слова Елбасы являются призывом, программой к действию, как для меня, ветерана казахстанской армии, стоявшего у истоков в трудные годы ее становления, так и для сегодняшней молодежи, которые в недалеком будущем также будут готовы принять военную присягу", – добавил гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.

59149db78efe41494523319.png

Популярное

Все
Соль отправится на экспорт
Партнеры и союзники
Выбор, который определяет доверие
Дорога к звездам начинается на Земле
Урал – река дружбы
Урок японского парка
«Дударай» – гимн любви
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
В финале встретятся Испания и Аргентина
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Золото, а не завод!
Отличный старт
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

МВД предупредило о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ве…
Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме из-з…
Врачи спасли мужчину, получившего 90% ожогов после взрыва г…
Путь навстречу людям

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]