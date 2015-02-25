Свежий выпуск Урок от школьников Злата БЕЛАЯ

Как сообщает управление образования города Астаны, вчера в столице во всех общеобразовательных школах прошли единые уроки на тему «Становление Казахского ханства». Классные часы прошли с целью активизировать познавательный интерес у ребят к истории своего государства, развивать общий кругозор, воспитывать в школьниках толерантность и интерес к изучению культурно-исторических ценностей, развивать творческую активность. Единые уроки прошли в формате «круглых столов», онлайн-конференций, дебатов, классных часов, конкурса сочинений. «Правители Казахского ханства», «Этапы становления Казахского ханства», «Откочевка Джанибека и Керея из ханства Абулхаира в Могулистан» – примерно так звучали темы мероприятий.

Учащиеся школ представили панораму становления и развития государственности номадов и их борьбы за сохранение национальной идентичности и территорию.

Отметим, что в 2015 году планируется проведение ряда мероприятий, посвященных празднованию 550-летия образования самостоятельного государственного объединения казахского народа – Казахского ханства.



