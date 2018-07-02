​Урок от сверстников

За победой и путевками в азиатский отборочный турнир в Казах­стан приехали молодые гандболисты из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Одновременно проводились 2 турнира – среди юношей до 18 лет и юниоров до 20 лет. Еще на предстартовой пресс-конференции президент Федерации гандбола Казахстана Гульнара Турлыханова познакомила журналистов и с формулой проведения соревнований, и с гос­тями Алматы из ITF, и с задачами, стоящими перед спортсменами нашей страны. По словам Гульнары Исмагуловны, не мы просили Международную федерацию ганд­бола разрешения на проведение этих состязаний в Алматы, а это сама ITF предложила Казахстану организовать на своей территории встречу друзей-соперников. Наша федерация согласилась и, конечно же, сделала это с расчетом на то, что 2 сборные РК сумеют преодолеть первый – зональный – барьер на пути к чемпионату мира. А для этого надо было занимать первые места в обеих возрастных группах.

Уже матчи стартового игрового дня показали, что главными претендентами на выход во второй круг отбора будут сборные Казахстана и Узбекистана. Эти команды громили остальных участников, забивая им по 50 и более мячей. А о том, что уровень подготовки соседей примерно равный, специалистам и болельщикам отчетливо сказал результат первого матча между юниорами 2 наших стран: со счетом 25:24 победили гости из Узбекистана.

Наши ребята в решающий день явно настроились взять реванш. Причем надеялись победить с более внушительным счетом и таким образом завоевать путевку в Азиатский квалификационный турнир. Но в свою победу верили и гандболисты Узбекистана. С первых секунд встречи они пошли в массированное наступ­ление на ворота хозяев и повели в счете – 5:2. Но казахстанцы сначала сравняли результат (6:6), а затем и вышли вперед. Финальный свисток арбитров зафиксировал победу юношеской сборной РК – 27:22, которая заняла первое место и получила квоту на континентальный отбор.

Узбекские ребята со счетом 5:2 вышли вперед и в следующем матче, в котором за золотые медали бились юниоры. Болельщики, активно поддерживавшие гандболис­тов Казахстана, были уверены, что сюжет с демонстрацией земляками воли к победе повторится вновь. Но дежа вю не случилось: наши гости оказались индивидуально сильнее казахстанцев, играли быстрее, точнее, азартнее. «Достать» их так и не получилось – 26:36. Сборная Узбекистана первая, наша команда – вторая.

После игры наши соотечественники буквально рухнули на скамейку запасных, у многих наворачивались слезы на глаза. И только Гульнара Турлыханова старалась как-то подбодрить ребят, утешить их завоеванными серебряными медалями. Урок, преподнесенный сверстниками из Узбекистана, показал нашим юным землякам и перспективу, и направление, в котором следует дальше развиваться и совершенствовать свое мастерство.