Урок пошел впрок?

Своего рода анализ сделали работники прокуратуры области, исследовав то, как осуществляется противодействие незаконной порубке леса в Бескарагайском филиале РГУ ГЛПР «Ертіс орманы». Это южная часть знаменитого Шалдайского соснового бора Лебяжинского района павлодарского Прииртышья, на границе с Восточно-Казахстанской областью.

Так вот, на территории этого лесного массива в 2013 году было зарегистрировано 86 случаев незаконной порубки леса объемом 1,3 тыс. куб. на сумму 51 млн тенге. За 2014 год было 93 факта порубки леса объемом 1,1 тыс. куб. м на 57 млн тенге, а в 2015 году – зарегистрировано 45 фактов (из них 33 – прошлых лет) незаконной порубки леса объемом 10,7 тыс. куб. м уже на 536 млн тенге.

В связи с этим прокуратурами области и Лебяжинского района была проведена широкомасштабная работа, направленная на пресечение подобных фактов браконьерства. По ее итогам виновные лица привлечены к ответственности, а также введен мораторий на заготовку леса на два года. При этом проведенный анализ показал, что одной из причин, способствующих незаконной порубке и хищению леса, служили благоприятные условия для легкого и быстрого сбыта краденой древесины.

Было установлено, что в населенных пунктах Восточно-Казахстанской области, которые расположены в 10–30 км от кромки леса, функционировали незаконные пилорамы, куда в основном и сбывали краденый лес. Собранные материалы были направлены в правоохранительные органы ВКО. В результате принятых мер все подпитываемые ворованным лесом пилорамы прекратили свою работу.

Кроме того, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками ГЛПР «Ертіс орманы» стало одной из основных причин совершения незаконных порубок. Результаты расследования уголовных дел по фактам незаконных порубок и хищения леса показали, что государственные инспектора, лесничие, а также другие работники резервата, вопреки интересам службы, сами активно участвовали в преступной деятельности, тем самым нанося урон природе.

В частности, из 15 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с лесом в 2015–2016 годах, 10 человек были работниками РГУ ГЛПР «Ертіс орманы», в том числе трое лесничих. Здесь необходимо отметить, что все осужденные работники резервата приговором суда также лишены права на определенные сроки заниматься деятельностью, связанной с лесным хозяйством.

В результате проведенной прокуратурой работы и мониторинга на рубку леса, как отметил прокурор Лебяжинского райо­на Рустем Есенов, за 8 месяцев 2016 года на территории Бескарагайского филиала РГУ ГЛПР «Ертіс орманы» не зафиксировано ни одного факта незаконной порубки. То есть можно предположить, что урок бескомпромиссной борьбы с «черными» лесорубами пошел впрок тем, кто живет и работает в этой местности.