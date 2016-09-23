Свежий выпуск

Урок пошел впрок?

Сергей ГОРОВ

Своего рода анализ сделали работники прокуратуры области, исследовав то, как осуществляется противодействие незаконной порубке леса в Бескарагайском филиале РГУ ГЛПР «Ертіс орманы». Это южная часть знаменитого Шалдайского соснового бора Лебяжинского района павлодарского Прииртышья, на границе с Восточно-Казахстанской областью.

Так вот, на территории этого лесного массива в 2013 году было зарегистрировано 86 случаев незаконной порубки леса объемом 1,3 тыс. куб. на сумму 51 млн тенге. За 2014 год было 93 факта порубки леса объемом 1,1 тыс. куб. м на 57 млн тенге, а в 2015 году – зарегистрировано 45 фактов (из них 33 – прошлых лет) незаконной порубки леса объемом 10,7 тыс. куб. м уже на 536 млн тенге.

В связи с этим прокуратурами области и Лебяжинского района была проведена широкомасштабная работа, направленная на пресечение подобных фактов браконьерства. По ее итогам виновные лица привлечены к ответственности, а также введен мораторий на заготовку леса на два года. При этом проведенный анализ показал, что одной из причин, способствующих незаконной порубке и хищению леса, служили благоприятные условия для легкого и быстрого сбыта краденой древесины.

Было установлено, что в населенных пунктах Восточно-Казахстанской области, которые расположены в 10–30 км от кромки леса, функционировали незаконные пилорамы, куда в основном и сбывали краденый лес. Собранные материалы были направлены в правоохранительные органы ВКО. В результате принятых мер все подпитываемые ворованным лесом пилорамы прекратили свою работу.

Кроме того, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками ГЛПР «Ертіс орманы» стало одной из основных причин совершения незаконных порубок. Результаты расследования уголовных дел по фактам незаконных порубок и хищения леса показали, что государственные инспектора, лесничие, а также другие работники резервата, вопреки интересам службы, сами активно участвовали в преступной деятельности, тем самым нанося урон природе.

В частности, из 15 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с лесом в 2015–2016 годах, 10 человек были работниками РГУ ГЛПР «Ертіс орманы», в том числе трое лесничих. Здесь необходимо отметить, что все осужденные работники резервата приговором суда также лишены права на определенные сроки заниматься деятельностью, связанной с лесным хозяйством.

В результате проведенной прокуратурой работы и мониторинга на рубку леса, как отметил прокурор Лебяжинского райо­на Рустем Есенов, за 8 месяцев 2016 года на территории Бескарагайского филиала РГУ ГЛПР «Ертіс орманы» не зафиксировано ни одного факта незаконной порубки. То есть можно предположить, что урок бескомпромиссной борьбы с «черными» лесорубами пошел впрок тем, кто живет и работает в этой местности.

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
​​​​​​​На страже прав и свобод
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
О пособиях, пенсии, ПМСП
Политическую культуру надо культивировать
Практическая реализация конституционной реформы
Осторожность решает многое
Лакросс-гол от Петухова
Жадность или бедность?
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
Оклеветанный, но не сломленный
Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтетические наркотики?
Компенсации по депозитам: казахстанцы не торопятся подавать заявки
​​​​​​​Ворота в крепость
Удачной охоты!
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Свежий выпуск
Столичные боксеры вернулись домой с чемпионата Азии
Свежий выпуск
«Особенный» театр организует гастроли в Астану
Свежий выпуск
​​​​​​​Сыграем вместе
Свежий выпуск
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]