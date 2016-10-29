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​Урок разноцветным мячам
Юрий МАКАРОВ

Но чувствовалось, что самой спортсменке было интересно играть с детишками из разных групп. Удивительное дело: тренеры мальчишек и девчонок не называли, как это было раньше, возрастные группы своих воспитанников, определить, что за контингент в данный момент находится на корте, можно было либо визуально, либо по... цвету мячей, которыми играли юные теннисисты. Красные мячи – значит дошколята, оранжевые – спортсмены в возрасте примерно семь или чуть более лет. Следующая возрастная шкала – группа зеленых мячей...

Уже после мастер-класса, когда известная во всем мире теннисистка была готова начать фотосессию для своих новых друзей и раздарить им автографы, я спросил, был ли такой широкий выбор мячей и ракеток в те годы, когда этим видом спорта начинала заниматься она, Юлия Путинцева. Выбор не в плане расцветки мячей, а, конечно же, по степени их мягкости и различному весу для соответствующих групп спортсменов. Юлия покачала головой и сказала:

– Организаторы детского тенниса в Казахстане просто молодцы. Я считаю, что с мячами, которые помягче, детям легче сформировать свою технику, к тому же жесткие мячи – более травмоопасны. В этом плане сегодняшним новичкам тенниса очень повезло, у нас такого широкого выбора не было...

Группа красных мячей оказалась самой многочисленной и непредсказуемой по части траектории полета снаряда. Оно и понятно: нет ничего важнее для начинающих, чем просто перекинуть мяч через сетку. Любым способом. И Путинцева делала все для того, чтобы пас с ее стороны был предельно точным и удобным для ответного удара. Детишки постарше уже чередовали удары слева и справа, а потом, когда тренировочное поле было расширено до полных, стандартных размеров, оппоненты Юлии Путинцевой и вовсе красовались перед своими тренерами, родителями и журналистами, проводя и обводящие удары, и гоняя соперницу по разным углам.

Вот почему в конце этого урока мастер большой ракетки чувствовала себя, как на корте Уимблдона или Ролан Гарроса. К слову говоря, вторым моим вопросом Юлии Путинцевой был чисто профессиональный: «Теннисный сезон для вас завершен. Что он принес – какие радости, какие огорчения? И когда снова собираетесь отправиться в зарубежные дали?»

– Как всегда, было много различных событий, – сказала Юлия. – К радостным отнесла бы рейтинговое вхождение в число 40 сильнейших теннисисток мира, это сейчас мой личный рекорд. А вот олимпийская мечта не сбылась. Буду работать дальше и постараюсь на следую­щей Олимпиаде завоевать какую-нибудь медаль. Что касается дальнейших выступлений, то начнутся они в начале следующего года в серии традиционных австралийских турниров.

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