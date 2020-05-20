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​Урок усвоен
Дастан Куттыбаев

– Дистанционное обучение – вынужденная мера, на которую мы пошли в связи с пандемией. Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать процесс обучения. Тем не менее мы все понимаем, что на сегодня самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе, и оно, конечно же, останется, – прокомментировал глава МОН обращение родителей.

Между тем, по данным ЮНЕСКО, ­по всему миру больше 1,5 млрд школьников перешли из-за пандемии на учебу с использованием дистанционных технологий. И такие технологии, считает Асхат Аймагамбетов, нужно развивать и рассматривать как дополнительную возможность передачи знаний.

Кстати, намечено внедрение и других новшеств в системе образования. К примеру, со следующего года прием документов от первоклассников будет начинаться не с июня, а гораздо раньше – с 1 апреля – и длиться по 1 августа.

– Во-первых, это удобно для родителей. У них появится возможность заранее определиться со школой, собрать необходимые документы и сдать их не в летний отпускной сезон, когда представители администрации школ находятся в отпуске, а заблаговременно. Кроме того, такой подход позволит руководству учебных заведений без спешки укомплектовать классы, заготовить необходимое количество учебников, распределить учебные часы, – отметил министр.

Ряд процессов будет полнос­тью автоматизирован, доступ к услуге родители получат через электронное правительство. Это, к примеру, касается подачи ­заявления для приема в 1-й класс, перевода учащихся из одной школы в другую.

– Мы пересматриваем и упрощаем бизнес-процессы, процедуры, максимально автоматизируя и делая их удобными для граж­дан, – заметил глава ведомства.

Претерпели изменения и правила приема детей в дошкольные организации. Теперь родители могут получить услугу по постановке в очередь не только через канцелярию отдела образования, но и самостоятельно через веб-порталы «Электронное правительство» или «Правительство для граждан», при этом отпадает необходимость в сборе огромного количества документов.

Впервые в льготную категорию по первоочередному зачислению в детские сады включены дети педагогов и дети из семей, имею­щих ребенка-инвалида.

– Была проблема, когда семьи, имеющие детей-близнецов, тройняшек, не попадали в один детский сад в связи с очередностью распределения. Теперь родителям предоставляется возможность получить направления на всех детей в одну дошкольную организацию одновременно, – рассказал Асхат Аймагамбетов.

Добавим, что в Казахстане поч­ти завершена работа по обновлению Национальной образовательной базы данных (НОБД). В ней воедино собрана вся актуальная информация, и теперь не нужно будет тратить время на отправку запросов и получение ответов.

Например, вся информация о ребенке, который ходил в детский сад, при переходе в школу автоматически передается в организацию среднего образования. Аналогичная ситуация и при ­поступлении в колледжи и вузы.

– Все данные отразятся в сис­теме, и руководителям учреждений образования не нужно будет тратить время на ответы. Мы, к слову, намерены искоренить привычку собирать информацию старым способом. К тем, кто будет игнорировать новые правила, применим меры административного и дисциплинарного характера, – заявил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, большая часть информации уже не требует заполнения вручную, а синхронизируется автоматически за счет интеграции НОБД с Государственной базой данных «Физи­ческие лица» (ГБДФЛ) и другими информационными системами. Благодаря этому уже исключено более 800 тыс. случаев дублирования детей в школах. Этот факт приобретает особую важность при переходе учреждений образования к подушевому финансированию, ведь один ребенок может быть прикреплен только к одной школе.

– У многих возникнет вопрос о сохранении персональных сведений. Для нас защита информации является приоритетом. База данных надежно защищена от постороннего вмешательства. С другой стороны, благодаря специальному открытому модулю любой человек сможет получить детальную информацию о качественном составе педагогов, техническом оснащении, обеспечении учебниками и количестве учащихся любого детсада, школы, колледжа или вуза страны. Будут открыты и сведения по бюджету той или иной организации, – заключил глава ведомства.

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