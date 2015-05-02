Свежий выпуск Урок в музее Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Посетители, а также учащиеся областного казахско-турецкого лицея для одаренных юношей знакомились с культурой и традициями греческой и чеченской диаспор. О прошлом наследии своего народа им рассказали председатель этнокультурного объединения греков «Эллада» Иван Липириди и художественный руководитель этого ЭКО Анастасия Тайлахиди, а также член АНК, представитель этнокультурного объединения чеченцев «Вайнах» Хасан Сагаев.

В общении с гостями шла речь на темы казахстанского патриотизма, межнационального согласия. Как отметил Хасан Юсупович, такие встречи способствуют формированию у молодого поколения уважения к культуре народов, проживающих в РК, ответственности за судьбу своей страны, укрепления патриотизма. Сотрудники музея провели викторину, показавшую, насколько знают гости культуру, традиции, обычаи своих этносов. Участники встречи получили в подарок каталог о ценных экспонатах музея. В свою очередь член АНК Хасан Сагаев преподнес в дар музею копию древнего кувшина вайнахов.