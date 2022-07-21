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Уроки академика

Усен Алимбетов, действительный член Академии экономических наук Казахстана, член-корреспондент Национальной инженерной академии Республики Казахстан

Писать о человеке, с которым активно повседневно общался еще недавно, о человеке, полном жизненных планов и сил, который стремился до последних дней влиять на научное осмысление и преобразование экономики республики, признаться, совсем не просто. Его образ все еще присутствует в нашем сознании, как бы продолжает свои неоконченные земные дела. В этом, очевидно, главное отличительное свойство личности позитивно деятельной, осознающей свое положение в науке, обществе и продолжающей утверждать себя повседневными делами.

Еренгаип Маликович Шайхутдинов, вышедший из самых глубин народа, как бы олицетворял талант этого народа. Талант, данный ему богом и родителями, он приумножил неустанным трудом, высокой самоорганизацией и самодисциплиной. Он был неординарной личностью не только в науке, где проявил себя в условиях трудных, сложных. Его жизнь пришлась на те крутые изломы нашего века, когда извечные возвышенные чаяния и мечты народа подвергались самым суровым испытаниям. И он не потерялся, не разделил судьбу многих и многих своих сородичей, а пробивался упорно, настойчиво к знанию, свету. В этой фразе нет риторики. Действительно, веками трудолюбивый народ, особенно одаренная молодежь, стремился вырваться из порочного круга безысходности и прорваться на широкую дорогу жизни и познания. Они еще не знали, через какие суровые испытания и тернии предстоит им пройти.

В их числе был и Еренгаип Маликович. Он изредка, в минуты откровений, рассказывал, как они открыто, с доверием воспринимали все новые перемены, какими надеждами жили в те далекие годы.

И на самом деле поразителен жизненный путь Ереке – от паренька из казахской глубинки до академика, известного общественного деятеля. Особое уважения вызывают его тесные и теплые родственные отношения с родным братом – академиком НАН РК Зейнуллой Молдахметовым, возглавлявшим сначала Чимкентский технический университет, а затем – Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Их отец, участник обороны Ленинграда, Зияда Молдахметов, после тяжелого ранения вернулся к себе на родину, в Северный Казахстан, и там вырастил и воспитал пятерых детей, двое из которых, став большими учеными, прославили своих предков.

Вот как вспоминал сам Еренгаип-ага о брате: «В детстве мы с Зейнуллой с наступлением лета пасли частный скот. Ежедневно вставали в пять утра и целый день гоняли скот. Кроме всего прочего на нас лежала ответственность за то, чтобы наколоть дрова для дома, принести воду».

Почти четверть века Еренгаип Маликович стоял у руля Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева. Для нас, его учеников разного возраста, старшего и молодого поколения, очень было важно мнение Еренгаипа Маликовича и Зейнуллы Молдахметовича по вопросам личного характера, профессионального и общечеловеческого. Нам посчастливилось иметь возможность видеть их вне основной деятельности, общаться с ними, слушать их размышления и оценки, связанные с теми или иными событиями. Мы до сих пор учимся у них чтить память предков, не забывать их имена. Ведь важно не только получить жизненный урок, но и передать его другим. И они показывают нам эти уроки своим служением науке и образованию, отношением к людям, прошлому и настоящему, к жизни в целом. Это видят и впитывают наши дети и внуки. Очень важно их отношение к старшему поколению.

Еренгаип Шайхутдинов был талантливым сыном своего народа, который всей своей неординарной жизнью показал неуемную жажду познания, замечательный пример служения науке и Отечеству. Таким он остается в памяти друзей и коллег.

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