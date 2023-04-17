Уроки бабушки

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Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

К открытию для себя истоков, в том числе национальных ремесел, у каждого свой путь. До того, как стать швеей, Меруерт Жаналина строила карьеру банковской служащей.

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Среди множества заказов безусловным брендом мастерицы являются вещи, выполненные в национальном стиле. Это корпе самых разных видов, камзолы, кимешеки, саукеле, чапаны… Со временем ассортимент дополняется новыми изделиями.

Чтобы вышел красивый женский наряд к Наурызу либо украшенная казахским узором оригинальная вещь домашнего интерьера, нужно покорпеть над машинкой уйму времени, но мастерице эта работа только в радость. Она очень ценит востребованность своего труда и возможность быть полезной людям.

Меруерт родилась и выросла в небольшом казахском ауле Акшатау Карагандинской области. Первые уроки шитья получила от своей бабушки Алтын. Девочке в ту пору было всего 5–6 лет, но она с интересом училась навыкам рукоделия, выполняла несложные задания. Алтын-аже была признанной рукодельницей в ауле, да и во всей округе, сохранила сек­реты исконного казахского ремесла и старалась передать их молодым.

– Давно уже нет бабушки, но ее уроки и заветы врезались в память, – рассказывает Меруерт. – Шитье долго оставалось моим хобби, а несколько лет назад стало второй профессией. Выходит, что мне выпало продолжать семейное дело.

В 90-е годы семья нашей героини переехала из сельской местности в город Жезказган. Там девушка поступила в вуз и получила диплом банковского работника, создала семью. Устроилась работать по специальности и успешно строила карьеру. В общем, все шло своим чередом, пока в 2007 году не состоялся переезд в Астану.

На новом месте Меруерт продолжила трудиться в банке. В столице родился сын, ставший четвертым ребенком после трех старших сестер. Когда закончился декретный отпуск мамы, на дворе бушевала пандемия коронавируса. Поэтому с выходом на работу пришлось повременить. В эту затянувшуюся временную паузу и пришла мысль заняться шитьем.

Правда, средств на приобретение швейного оборудования у мастерицы не было, и она решила записаться на курсы «Бастау бизнес». После их окончания представила комиссии свой бизнес-план и получила одобрение на выдачу безвозмездного гранта в 1 млн 225 тыс. тенге. На эти деньги и было закуплено все швейное оборудование.

В настоящее время семья проживает в селе Жибек Жолы, что рядом с Астаной. Принимает заказы и шьет мастерица в своем доме. Такая организация дела удобна для хозяйки, которой нужно еще и за малыми детками присмотреть. Приходят к Меруерт с самыми разными заказами, в их числе и наряды в современном стиле, и спортивная одежда. В день нашей встречи мастерица заканчивала красивое корпе. Перед этим сшила камзол и платье для женщины к Наурызу.

Словом, стрекочущая машинка обеспечивает своей хозяйке встречи и общение с людьми, позволяет находиться в гуще событий. В этой круговерти нет-нет да и вспомнится образ родного человека – бабушки – и ее первые уроки, которые позволили обратиться к своим истокам, сохранять народные традиции.

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