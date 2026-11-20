фото Евгении Паниной

Для сертифицированного гида по треккингу Светланы Харитоновой горы давно стали важной частью ее жизни. Знакомство с алматинскими окрестностями для нее началось еще в детстве, когда она ходила в горы вместе с родителями. Своими впечатлениями Светлана охотно делится в социальных сетях.

Постепенно подписчики и просто знакомые стали обращаться к ней с просьбой провести по красивым и интересным маршрутам. Так для менеджера экологического общества «Зеленое спасение» увлечение постепенно переросло в дополнительную профессиональную деятельность.

Понимая, насколько ответственна работа с группами в горах, Светлана прошла обучение в Школе альпинизма и получила квалификацию гида-проводника. Там она приобрела навыки по ориентированию, использованию специального снаряжения и оказанию первой помощи. Стоит отметить, что правила для горных гидов каждые два года требуют обновления знаний и подтверждения квалификации.

Перед выходом Светлана всегда оценивает маршрут, погодные условия и возможные риски. Участникам заранее объясняет, какую одежду и обувь выбрать, что взять с собой и как вести себя на тропе. Для работы с группой привлекаются два проводника, это позволяет внимательнее следить за участниками и поддерживать организованное движение.

Особое место занимают походы для семей с детьми. Светлана убеждена, что совместное путешествие в горы может стать для родителей и ребенка гораздо большим, чем просто прогулка. Здесь они учатся договариваться, поддерживать друг друга, вместе преодолевать небольшие трудности и радоваться общему результату.

В таких походах родители помогают детям и сами становятся участниками командной игры. Это отличная возможность провести время вместе без привычной спешки, телефонов и повседневных забот, увидеть друг друга в новой обстановке. Поэтому семейные походы Светлана старается наполнять еще и познавательными элементами.

Дети не просто идут по тропе, а учатся ориентироваться на местности, пользоваться компасом, замечать особенности ландшафта, узнавать растения и следы животных. В программу включаются небольшие задания, игры и квесты, которые помогают участникам внимательнее смотреть по сторонам и лучше запоминать обстановку вокруг.

Гид тщательно подбирает предстоящие маршруты с учетом возраста и физической подготовки участников. Для семейных вылазок особенно важно, чтобы путь был посильным, безопасным и в то же время интересным. Подобные походы проходят в рамках образовательного проекта «Ирбисы» компании Моnte.

– Поход должен приносить радость, а не превращаться в испытание на выносливость. Поэтому учитываются протяженность и сложность маршрута, состояние тропы, погода и другие условия. Ребята знакомятся с туристическим снаряжением, пробуют устанавливать палатку, осваивают простые навыки поведения на природе. Такие занятия развивают самостоятельность и любознательность, учат принимать решения и действовать сообща. При этом знания передаются не в форме урока, а через собственный опыт, и именно поэтому они оказываются понятными и запоминающимися, – делится Светлана Харитонова.

Дамира Куламетова со своим семилетним сыном Алиханом присоединилась к группе в августе, и с тех пор они с нетерпением ждут каждого похода в горы. Уже сходили на Иссык, БАО и Лунную поляну, на водопады Аюсай, Мохнатую сопку и Японскую дорогу.

– Главное, что с командой «Монте» комфортно и спокойно. По дороге Светлана рассказывает много интересного, дети задают вопросы, на которые она подробно и терпеливо отвечает. В каждом походе у сына появляются новые друзья, впечатления и знания. К примеру, Алихан узнал, что по мху можно определить, где север, что такое итмұрын, он запоминает названия растений и насекомых. Я сама узнаю много нового, потом мы обсуждаем все увиденное, вместе ищем ответы на вопросы, и это сближает нас, – поделилась впечатлениями Дамира.

По наблюдениям Светланы, горы дают детям возможность почувствовать, что окружающий мир гораздо разнообразнее привычной городской среды. Они учатся замечать перемены погоды, особенности рельефа, понимают, как важно заботиться о природе.

Отвечая на вопрос о том, какой сезон наиболее опасен в горах, гид отвечает, что межсезонье, особенно март, который очень непредсказуем. Один и тот же маршрут в разное время года может выглядеть совершенно иначе и требовать разной подготовки, хотя Алматинские горы прекрасны во все сезоны.

– К примеру, в мае мы ходим смотреть на цветение дикой яблони Сиверса и урюка. В октябре идем любоваться тем, как краснеют листья урюка, это уже стало для нас традицией, – рассказывает моя героиня. – А учитывая, что в горах немало мусора, важной составляющей походов является экологическое воспитание. Мы всегда берем пакеты и по возможности убираем то, что оставили другие. Также я всегда рассказываю детям и взрос­лым о правилах поведения на территории природных парков, необходимости беречь растения и не тревожить животных.

Гид-проводник полагает, что так формируются простые, но важные привычки, осознание, что после человека природа должна оставаться чистой, ведь экологическая ответственность не ограничивается правильными словами, а проявляется в конкретных поступках. Когда ребенок сам убирает мусор или бережно обходит растения, он получает опыт, который использует в повседневной жизни.

О таких походах люди узнают через соцсети и по рекомендациям тех, кто в них уже побывал. Многие возвращаются снова, приводят друзей и знакомых. Постепенно вокруг этих путешествий складывается сообщество людей, которым близки активный отдых, познание природы и желание проводить больше времени с семьей.

В походе люди учатся учитывать возможности друг друга, помогать тем, кому сложнее, и не торопить тех, кому нужно передохнуть. Дети видят пример взаимной поддержки, а взрослые получают возможность проявить терпение и внимательность. А самая большая награда, признается Светлана Харитонова, – видеть восхищенные взгляды детей, которые с нетерпением ждут следующего похода.