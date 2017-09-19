Уроки бизнеса введут в школьную программу в 2018 году

Общество
Айнур Курамысова
фото © Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
С нового 2018 учебного года в школьной программе 10–11 классов вводится предмет по основам бизнеса и предпринимательства. Об этом на брифинге в Национальной палате предпринимателей РК "Атамекен" сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В течение прошлого года Министерство образования и науки совместно с педагогами, с Назарбаев интеллектуальными школами, Национальной академией образования имени Алтынсарина и НПП "Атамекен" обсуждали вопрос внедрения в школьную программу основ предпринимательства и бизнеса. Было принято решение ввести этот предмет в 10–11 классах со следующего учебного года", – сказала Асылова.

По ее словам, уже подготовлена нормативная база, разработана и утверждена учебная программа с учетом потребностей казахстанского рынка. При этом новый предмет не будет обязательным к изучению. 

"На изучение данного предмета отводится два часа в неделю. Право выбора этого предмета будет за самими учащимися. Другими словами, если ученики будут нацелены на получение азов предпринимательства, то у них появится возможность получить эти знания на базе школы. Предмет направлен на изучение базовых понятий и законов сферы предпринимательства, на формирование у обучающихся бизнес-мышления, на выбор активной жизненной позиции, на создание навыков для будущей самостоятельной жизни в современных условиях", – пояснила вице-министр.

Разработчики учебной программы утверждают, что новый предмет будет легко усваиваться школьниками. 

"Наша программа основана на принципах геймификации и изучении бизнес-кейсов: 40 процентов – теория, 15 процентов – конкретные примеры из бизнеса, 45 процентов – практические задания в игровой форме. Предпринимательство – это не история или математика, это действия и именно через практику можно что-либо выучить и понять", – уточнил представитель рабочей группы по разработке программы обучения Ермек Дуйсенханов.

По предварительным данным, основы бизнеса и предпринимательства будут преподавать более 3 500 учителей. В 2018 году все они пройдут курсы переподготовки. Наряду с этим ведется разработка учебника по этому предмету.

"Учебник еще не готов. Он будет разрабатываться, затем проходить экспертизу, апробацию в школах.
Минобразования не оплачивает расходы, связанные с разработкой учебников. Учебники разрабатываются и финансируются за счет самих разработчиков. Министерство только проводит экспертизу и отбор учебников", – сказала вице-министр.

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