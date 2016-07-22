​Уроки человекознания

Это уникальная летопись жизни человека, родившегося в начале прошлого века и шагнувшего в XXI столетие, оставив человечеству бесценное наследие своей многогранной, яркой и творческой жизни. Словно оживший автограф эпохи, она раскрывает страницы истории нескольких поколений некогда огромной страны.

Ее автор – Павел Мариковский – казахстанский ученый с мировым именем, ветеран Великой Оте­чественной войны, награжденный двумя боевыми орденами и 11 медалями, доктор биологических наук, профессор, воспитавший целую плеяду учеников, из них – 24 кандидата и 5 докторов наук, которые и сегодня продолжают служить науке Казахстана. Он открыл, изучил и описал новые виды насекомых, один из которых вид муравьев-амазонок Polyergusnigerrimus. «Тарантул и каракурт», «Муравьи пустынь Семиречья» – названия самых известных монографий ученого. Им опубликовано более 250 публицистических статей и около 160 научных работ, относящихся к систематике, энтомологии – лесной и сельскохозяйственной, медицинской и ветеринарной, а также зоологии позвоночных, лабораторной практике и археологии. Но есть исследования, малоизвестные широкому кругу. Сегодня специалисты МАГАТЭ разрабатывают технологию стерилизации насекомых, переносчиков вирусов Зика, Денге, лихорадки Эбола. Разработками по технологии стерилизации Павел Иустинович Мариковский занимался еще 50 лет назад, возглавляя лабораторию Изотопов в Казахском НИИ защиты растений, о чем вспоминает он и в своих мемуарах.

П. Мариковский впервые описал и систематизировал более 1,5 тыс. наскальных рисунков Казахстана, стал обладателем самой большой в мире коллекции копий казахстанских петроглифов, искал и нашел следы Всемирного потопа, открыл множество уникальных мест на территории Казахстана, благодаря его активному участию, ставших сегодня национальными парками и заповедниками.

Первым из ученых стран СНГ Средне-Азиатским филиалом «Всемирного географического общества» за вклад в мировую науку П. Мариковский был награжден медалью «Полярная звезда», которая вручается по таким критериям, как достоверность предоставленной информации, уровень воздействия вклада на общество, уровень воздействия вклада на картину мира. Такая оценка говорит сама за себя.

Литературное дарование П. Мариковского проявилось в 19 лет. Член Союза писателей СССР, с 1964 года он стал автором более 90 научно-популярных и художественных книг, которые издавались и переиздавались в Алма-Ате, Москве, Праге, Томске, Новосибирске, Красноярске, Фрунзе и других городах. Шесть книг П. Мариковского отмечены дипломами I и II степеней и поощрительными премиями Министерства высшего образования СССР, Всесоюзного общества «Знание», Всесоюзного комитета по печати СССР. Павел Мариковский создал целую библиотеку книг для детей, изданных в разных странах.

П. Мариковский задумал написать свои мемуары в 90 лет, когда перечитал оставленные ему и хранившиеся у него полвека воспоминания своего отца Иустина Евменьевича Мариковского «Путь учителя». Первая глава этой рукописи была опубликована Архивом Президента РК и посольством Украины в Казахстане в сборнике «Казахстан. Украина. Дороги и перекрестки».

Свою книгу Павел Иустинович назвал «Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя». Действие ее простирается от Дальнего Востока, Сибири, Маньчжурии до Узбекистана и Казахстана, во временном промежутке 1912–2002 годов. «Хотелось рассказать о моей вымирающей профессии натуралиста-зоолога и о любви к природе в то время, когда между человеком и нею возникла пропасть, принимающая угрожающие размеры. С этой целью включены в рукопись описания нескольких, ранее не публиковавшихся путешествий», – пишет П. Мариковский в своем обращении к читателю.

На страницах этой книги-исповеди читатель вместе с автором проживает непростые периоды истории не только одной семьи, но огромной страны. Октябрьская революция, разделившая семью Мариковских, как нередко бывало в те годы, на красных и белых. Коллизии страшных 30-х прошлого века, выпавшие на студенческие годы автора.

Читатель впервые узнает о том, что Павел Мариковский еще студентом медицинского института самостоятельно описал новый вид блохи: «я увлекся систематикой блох, переносчиков страшной болезни чумы, освоил приготовление препаратов, стал их определять и, познакомившись с литературой, описал новый вид блохи с полуострова Сидими под названием «стено-подиа сидими». Эту блоху выловил Боб (близкий друг Павла Мариковского), не помню, у какого животного, и преподнес мне. В то время подобного успеха не достигал ни один студент».

Мы узнаем, какие песни слушал Паша Мариковский, какие книги читал. О той, очень важной для него книге, сформировавшей его как зоолога, – «Ум животных». «Эта книга оставила в моем самообразовании глубокий след, – пишет Павел Иустинович, – и, думается, после нее мне стало легче, и в то же время как-то по своему и необычному понимать жизнь животных, не так, как представлялось нашей официальной наукой, трактовавшей поведение механистически из-за боязни отступиться от всемогущего материализма и не впасть в страшный, крамольный и строго порицаемый идеализм и антропоморфизм».

Узнаем, как состоялось его первое знакомство с великой музыкой, «погружающей душу в чудесный мир гармонии», и «Лунной сонатой» Бетховена, до последних дней остававшейся одним из самых любимых его музыкальных произведений: «…Он научил нас нотам (руководитель музкружка), и мы с увлечением вечерами разучивали Шопена и Шуберта. Мне досталась мандолина. Как меня тогда поражало, когда из усилий каждого из нас, игравшего на своем инструменте, возникала чудесная и одухотворенная музыка. Музыка занимала часть моей души, а некоторые произведения, наиболее доступные моему уровню, оставляли в ней порывы благородных чувств, такая же вещь, как «Лунная соната», особенно ее начало, казалась настоящим колдовством».

В «Воспоминаниях» много описаний природы, быта, фольклора. П. Мариковский подробно рассказывает о своих мечтах и первых опытах в живописи: «…Вместе с отцом мы распиливали наискось чурбачки из бархатного дерева с толстой и красивой корой, получая овальные пластинки в обрамлении коры. Эти пластинки я грунтовал и масляными красками рисовал на них простенькие пейзажи. Отец относил их в магазин Кунста и Альберта». В Художественном музее Хабаровска старшекурсником медицинского института он серьезно увлекся живописью и посещал студию при музее, которой руководил художник Гусак. Задолго до того, как его самобытная живопись приобрела широкую известность, он обрел международную популярность как художник-график. Известный казахстанский писатель-натуралист Максим Зверев так писал о его даре: «Все свои книги Павел Иустинович иллюстрирует лично. Сам за себя говорит тот факт, что во всех издательствах – казахстанских, российских, зарубежных – его иллюстрации всегда одобрены. Самому писателю оформлять собственные книги – это значит, придавать им еще большую ценность! Павел Иустинович в совершенстве владеет искусством художника-графика».

П. Мариковским написано более 500 живописных полотен. Он – автор множества персональных выставок, проходивших в Алматы. За вклад в казахстанскую культуру П. Мариковский награжден медалью Общественной академии художеств РК, где ему присвоено почетное звание академика ОАХ РК.

В последние годы Павел Иустинович иллюстрировал обложки своих книг собственной живописью. И эта книга по традиции самого автора тоже оформлена его работами. На обложке – картина П. Мариковского «Заилийский Алатау (поздний снег)» и графика из серии «По Туве и Хакасии».

Живым, сочным языком описывает Павел Иустинович в мемуарах путешествия по тропам В. К. Арсеньева и Дерсу Узала. Встречу с экспедицией академика Е. Н. Павловского из Ленинградской военно-медицинской академии, изучавшего в тайге по особому заданию правительства энцефалитных клещей. Эта знаковая встреча повлияла позже на судьбу П. Мариковского как ученого, на его военную службу в годы Великой Отечественной войны. И на то, что после Победы кандидат биологических наук П. Мариковский вернулся из Маньчжурии не в Ташкент, где жил с семьей до войны и состоялся как ученый, а приехал во вновь организованный институт Зоологии академии наук Казахской ССР. Он полюбил эту землю и ее природу навсегда, считал ее своей Родиной.

И к мемуарам Павел Иустинович относится как ученый. Он не просто описывает собственную жизнь в контексте событий в стране и своего окружения, давая им оценку с позиции человека, перешагнувшего 90-летний рубеж. Он исследует себя, свои поступки, оценивая их, каясь и утверждаясь в своей правоте: «Потом я понял свою частицу натуры: меня в жизни больше увлекал сам процесс познания неизвестного, интересной работы в ущерб увековечивания результата исследования посредством публикации». Ему выпала счастливая и одновременно трагическая судьба, полная тяжелого труда и борьбы в достижении целей. Разглядывая себя, словно под микроскопом, он во главу угла ставит честность: «В жизни я всегда старался уходить от всяческого людоедства, сохранял силы для творчества. Но сторонясь окружающих, еще больше возбуждал недоверие. В своих жизненных неудачах был повинен, конечно, я сам, не умел скрывать своих чувств, нелюбви к тем, кого не уважал».

В его судьбе были разные повороты, и когда после защиты докторской диссертации в Ленинграде ему предлагали остаться в городе на Неве, и когда несколько лет он преподавал в Томском университете и работал в Киргизии. Но он всегда возвращался в Казахстан, заражая своей преданностью и любовью к казахстанской природе всех, кто соприкасался с ним и его творчеством.

Написав свою последнюю книгу – философский трактат «Во власти инстинктов и разума», П. Мариковский назвал ее своей лебединой песней. «В этой книге я пытаюсь рассказать о громаднейшей теме человекознания, – пишет он в воспоминаниях. – На склоне жизни, завершая девятый десяток лет, с искренним намерением пытаюсь хотя бы в малой степени задуматься об ответственности перед будущностью человека». И как всегда, ставя во главу угла заботу о природе, он предупреждает человечество: «Оскудение животного мира происходит повсеместно и быстрыми темпами. Природа Земли потеряла сто сорок видов птиц и сто десять видов зверей, а под угрозой исчезновения находится сто видов птиц и около шестисот видов зверей. Ни один вид животного или растения, вымершего или уничтоженного человеком, уже никогда не возродится и не появится на Земле».

Подводя итог своей жизни, в последней главе воспоминаний Павел Мариковский пишет: «Я любил природу больше всего в жизни и был мудр, следуя ей как лучшей руководительнице и божеству. Любовь к природе и творчество – высшее счастье, приносившее удовлетворение жизнью и служившее лекарством от душевных невзгод моего поколения».