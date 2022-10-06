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Уроки финансовой грамотности проводят сотрудники АФМ в школах Казахстана

Сотрудники подразделений АФМ проводят уроки финансовой грамотности для старшеклассников. Так, при поддержке акимата города Астаны проведены встречи с учениками и семинары на тему «Экономическая и финансовая безопасность. Финансовая грамотность населения».

Кроме того, территориальными подразделениями Агентства РК по финансовому мониторингу уроки по финансовой безопасности проводятся для школьников в городах Костанай, Уральск, Актобе, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск и Тараз.

«Учащиеся из первых уст опытных сотрудников службы экономических расследований узнают о схемах финансовых мошенничеств, связанных с банковскими картами, интернет-покупками и финансовыми пирамидами.

Напомним, что в рамках поручения Главы государства по повышению правовой и финансовой грамотности граждан страны в текущем году Агентством при поддержке Министерства просвещения в вариативный компонент типового учебного плана 5-11 классов включен курс «Глобальные компетенции», включающий два компонента: «Основы бизнеса и предпринимательства» и «Финансовая грамотность», - рассказали представители АФМ.

Также Министерством просвещения РК поддержана инициатива агентства по проведению во втором полугодии 2022-2023 учебного года республиканской олимпиады по финансовой безопасности среди учащихся выпускных классов.

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