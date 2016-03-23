Волнительным для всех был момент, когда звучал Государственный гимн Казахстана. Уверена, что чувства пат­риотизма переполняли всех, кто находился в этот момент на участке. Здесь все было сделано с удобством для избирателей и для соблюдения максимальной конфиденциальности. Прежде чем получить бюллетени для голосования, все избиратели предоставляли удостоверения личности.

У меня был хороший доступ, чтобы наблюдать за выборным процессом. Никто из членов комиссии не подходил к избирателям, никакого контакта с ними не было. Не замечала, чтобы кто-либо кому-либо навязывал свое мнение. Избиратели по одному заходили в кабинки для голосования, самостоятельно делали свой выбор и опускали бюллетени в урну. Вновь я отметила, насколько ответственно старшее поколение. Ветераны, пенсионеры, конечно, были в числе первых, показывая всем пример. Мне запомнился ветеран Великой Отечественной войны, который пришел на участок, держа фотографии, сделанные в Берлине 2 мая 1945 года. Это был для всех нас маленький урок и гражданственности, и истории.

Отрадно, что и у молодых избирателей есть своя четкая гражданская позиция. Не менее приятно было видеть, что многие приходили семьями. Председатель избирательной комиссии вручила подарки тем, кто голосовал впервые.