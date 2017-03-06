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Уроки мастерства

Юрий Александров
В шести предыдущих сезонах наши боксеры не раз одерживали победы с максимально возможным результатом, но трудно припомнить такое противостоя­ние, в котором буквально во всех боях арланы выигрывали у своих соперников со счетом 3:0. С китайской командой так все и случилось, хотя ни один поединок и не был похож на другой. Разве что неукротимым желанием хозяев ринга порадовать своих болельщиков...

Открывали матчевую встречу представители весовой категории до 49 килограммов – Темиртас Жусупов и Хе Юньюн. Оба они техничны, задиристы. В результате первого раунда все три арбитра отдали предпочтение казахстанцу, а после перерыва заметно активнее и точнее был его противник. Чаши весов в руках Фемиды то взлетали вверх, то опускались до упора, и соперникам нужно было что-то кардинально менять, по ходу поединка принимать альтернативное тактическое решение.

На это решился только Жусупов, причем пошел самым сложным, а потому и неожиданным путем. Далее он стал боксировать на опережение. И это против юркого, и без того молниеносного в нанесении ударов легковеса из Китая! Темиртас еще больше увеличил скорость, а заодно прибавил своим атакам серийность ударов и обязательный концентрированный ответ при отступлении. Так наша команда повела в счете.

Во втором бою опытный Ильяс Сулейменов (56 кг), перешедший в более тяжелую весовую категорию, экзаменовал Ван Луня, который до этого в WSB проиграл три боя подряд. Правда, все предыдущие соперники китайца были явно посильнее, и потому особо огорчаться ему не стоило: мастера из Кубы, России и Узбекистана спортсмена из Поднебес­ной не только, образно говоря, побили, но и многому научили. К этой науке своего бесценного опыта добавил и казахстанский ас ринга, переигравший Луня со счетом 3:0.

Наши земляки и в трех последовавших затем поединках не оставили соперникам шансов на успех даже в отдельно взятом раунде. Дилмурат Мижитов (64 кг) взял верх над Лю Юном, Сапарбай Айдаров (75 кг) – над Чжао Мингангом, Антон Пинчук (91 кг) – над белорусским легионером China Dragons Сергеем Новиковым. 5:0 в пользу Astana Аrlans.

В тот же день в нашей группе состоялся еще один матч. В Ташкенте атлеты из Uzbek Tigers с таким же «сухим» счетом взяли верх над Patriot Boxing Team. К слову говоря, именно с российс­кой командой предстоит биться нашим боксерам в четвертом туре WSB. Этот матч пройдет в Таразе 18 марта.

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