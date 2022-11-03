Уроки мировых мастеров

В Алматы состоялась Международная академия деревянных духовых инструментов. В течение нескольких дней на базе Казахской государственной филармонии им. Жамбыла и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы проходили уникальные мастер-классы для молодых отечественных классических музыкантов от ведущих педагогов и солистов мира. Практические занятия проводили Сон Хен Чо (Южная Корея), Томас Хатчинсон (Новая Зеландия, Франция), Роман Люка (Германия, Франция), Джованни Пунци (Италия).

В академию на конкурсной основе были отобраны и приглашены 40 участников и участниц из Алматы, Астаны и Караганды, которые смогли бесплатно получить прекрасные уроки мастерства, а также расширить горизонт конструктивного общения с представителями музыкального сообщества разных стран. Стоит отметить, что и для многих других молодых музыкантов, которые учатся в творческих вузах страны, двери академии были открыты. Они смогли стать вольными слушателями проходивших мастер-классов.

Этот проект стал продолжением Флейтовой академии, учрежденной и проведенной в апреле текущего года. Тогда несколько дней перспективные казахстанские исполнители перенимали богатый творческий опыт приз­нанных коллег из Германии, Казах­стана и России.

Идейным вдохновителем, основателем, художественным руководителем проекта Международной академии деревянных духовых инструментов является солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, лауреат международных конкурсов, выпускник Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца Ержан Кушанов. Для него, помимо концертной деятельности и личных успехов, всегда было важно качество музыкального пространства, в котором он живет и трудится. В Алматы музыкант с успехом проводил по аналогии с европейскими проектами Летнюю музыкальную школу для юных казахстанских флейтистов.

– В будущем хотел бы организовывать подобные проекты не только для определенной группы инструментов. В ближайших планах – проведение Академии для медных духовых, а затем для струнных инструментов. Так уникальные уроки от мировых профессионалов смогут получать молодые музыканты, которые не имеют финансовых возможностей выезжать для обучения за рубеж, – делится планами Ержан Кушанов.

По его мнению, пандемия коронавируса, породившая массу ограничений и запретов на проведение концертов, фестивалей и конкурсов, вызвала спад интереса к развитию классической музыки в молодежной среде.

– Я наблюдаю, что выпускники творческих вузов сегодня выглядят потерянными, они не знают, куда им двигаться дальше, – отмечает Ержан Кушанов. – Необходимо давать им новые стимулы и открывать новые пути для развития карьеры. И наша академия тоже призвана мотивировать молодых музыкантов не останавливать творческий рост.

Кстати, в Европе подобные проекты – довольно распространенное явление. Но, помимо конкурсного отбора, они проводятся на платной основе и предлагают мастер-классы только по определенному инструменту – например, по скрипке или фаготу. Создатели отечественного проекта академии своей задачей видят наиболее широкий охват различных инструментов в течение одного периода проведения мастер-классов.

Как отмечает Ержан Кушанов, музыкант, когда становится профессионалом своего дела, выходит на международные рынки. Вступает в отношения партнерства, благодаря чему у его зарубежных коллег появляется интерес к нашей стране, культуре, нашей инструментальной школе, имеющей многолетние традиции и высокий уровень. Сегодня Казахстан становится центром притяжения для известных музыкантов, которые время от времени приезжают к нам, а иногда и перебираются в наши города на неопределенный срок, создают профессиональные проекты, платят налоги.

– Я благодарен всем единомышленникам, без которых академия не смогла бы состояться, – подчеркивает Ержан.

Проект Международной академии деревянных духовых инструментов поддержали общественный фонд имени Батырхана Шукенова, Гете-Институт в Казахстане, алматинский Французский альянс.

Так, фонд Батырхана Шукенова был учрежден в 2015 году. В 2018-м семья музыканта взяла управление фондом на себя: Бауржан Шукенов возглавляет попечительский совет, директор фонда – Наргиз Шукенова. Фонд открыт для проектов, связанных с культурой и искусством, направленных на улучшение интеллектуальной среды Алматы.

– Для нас работа по развитию академической среды началась в 2018 году, когда благодаря нашим партнерам мы учредили именную стипендию для талантливых исполнителей на деревянных духовых инструментах и провели два республиканских конкурса для учеников и студентов, – отмечает директор фонда Наргиз Шукенова.

Сегодня Международная академия деревянных духовых инструментов завершается торжественным гала-концертом в Большом зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. В нем принимают участие все приг­лашенные мастера, которые исполнят произведения крупной формы в сопровождении Государственного академического симфонического оркест­ра РК им. Т. Абдрашева. И пожалуй, финальный концерт можно назвать главным открытым уроком высококлассной игры на флейте, гобое, фаготе и кларнете для всех присутствующих.