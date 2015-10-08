Уроки мудрости и справедливости суда биев

Бекет ТУРГАРАЕВ, заслуженный юрист РК, доктор юридических наук, профессор
С момента основания Казахского ханства на берегах Чу и Таласа казахский народ прошел несколько этапов развития. Были в его истории периоды кровавых битв и мирного сосуществования, разобщенности и объединения, доблестных побед и горьких поражений.
После четверти века со дня обретения независимости у нас появилась возможность широко отметить 550-летие Казахского ханства. И, отдавая должное мужеству и мудрости наших предков, мы можем подытожить свои нынешние достижения, обсудить недостатки, провести своеобразную опись бесценного древнего наследия.
О важности и значимости данного мероприятия на государственном и общественном уровне в декабре прошлого года говорил Глава государства Н. Назарбаев в ходе встречи с руководителями крупнейших отечественных телеканалов: "У нас своя богатая история. На территории от Яика до Улытау есть захоронения многих наших великих предков. В Туркестане также похоронены предки многих ханов и батыров... Мы крепко встали на ноги и теперь должны обратить внимание на нашу духовность и историю. Именно поэтому нам необходимо широко отметить 550-летие Казахского ханства. Особенно это важно для молодежи. Она должна знать, что мы обрели государственность благодаря предкам, которые боролись за эти земли, проливали кровь и отстояли наши земли", – отметил Президент.
Празднование исторического юбилея – это не только возведение юрт, организация конно-спортивных состязаний и щедрый дастархан. Это в первую очередь поиски и исследования, открытия и аналитика, способные объединять специалистов разных сфер – литераторов, историков, экономистов, юристов и других – для активизации научных и исследовательских работ.
Поэтому в первую очередь необходимо вывести на научную и поисковую плоскость тематику всех мероприятий, посвященных 550-летию Казахского ханства. В этом ключе довольно познавательными получились научно-практические конференции о древней судебной системе казахов, организованные Верховным судом РК в Астане и регионах. Они помогли осмыслить законы наших предков и вникнуть в суть философии суда древних биев. Может быть, еще не все секреты мудрости биев нам удалось раскрыть, но анализ их деятельности дает нам новую пищу для размышления.
Так, в Великой степи, где, образно говоря, «немели крылья летящих птиц, изнашивались копыта скакунов», казахский народ веками защищал свое отечество до последней капли крови
и завещал своим потомкам жить по совести, придерживаться народных обычаев и соблюдать традиции, устанавливать добрые связи с соседними странами. Все это подчинялось определенным правилам, положениям, законам и правовым нормам. Задачи государства, связанные с бытовыми проблемами, спорами о земле, живности, драгоценностях и т. д., рассматривались в рамках определенных правил, так же как споры, вызванные внешней политикой. Ярким примером этого являются феномен казахского права и справедливой судебной практики, дошедшие до нас из глубины веков трактаты "Светлый путь Касым-хана", "Законы старого пути Есим-хана" и "Жеты жаргы" – свод законов Тауке-хана.
В последнее время в архивах Китая, Монголии, Индии и Ирана находятся новые данные, касающиеся древней истории казахов. Недавно в СМИ была опубликована статья ученого- востоковеда Галии Камбарбековой о найденных в Иранских архивах данных о Касым-хане, а также копии письма-ответа Тауке-хану от персидского повелителя Аббас шаха ІІ. За два года до этого в архивах Монголии была найдена полная версия «Казахских законов». Также найдена особо ценная историческая реликвия – текст кодекса армянско-кипчакского делопроизводства «Төре бітігі» («Писание судей») (1519–1594 гг.). Исследования ученых-правоведов показали, что законы степи наших предков были очень объективными и служили примером для других народов.
Однако особо следует выделить степные законы Касым-хана (1511–1521), Есим-хана (1598–1628) и Тауке-хана (1680–1715), внесших особый вклад в укрепление Казахского ханства в средние века и дальнейшее развитие. Например, "Қасым ханның қасқа жолы" ("Светлый путь Касым-хана") в свое время состоял из пяти пунктов, посвященных управлению государством, соблюдению обычаев и традиций, и охватывал нижеследующие задачи:
1. Закон имущества. Здесь регулировались споры о земле, живности и имуществе.
2. Закон преступления. Он рассматривал дела, связанные с убийством человека, воровством, ограблением, разбойным нападением.
3. Военный закон. Рассматривал правила воинской службы, военного формирования, поведение мужчин на службе и их дисциплину.
4. Пути посольства. Рассматривал межгосударственные отношения, договорные обязанности и ответственность за их соблюдение.
5. Общественные законы. Здесь решались внутренние задачи, такие как правила проведения поминок, торжеств, соблюдения обычаев и традиций, а также религиозные аспекты.
Народ воспринимал эти положения как закон, как пример должного поведения и справедливости, подчинялся и придерживался их.
В конце XVІ века пришедший к власти Есим-хан (1598–1628) руководствовался законами Касым-хана и широко применил их в управлении государством. Были доведены до конца нормы и правовые решения споров, возникающих при взаимоотношениях между людьми, а также касающихся живности, имущества и жилья.
Дальновидный вождь и мудрый руководитель Тауке-хан (1680–1715) эти заповеди сумел совершенствовать и обновить согласно времени и принять в качестве "Семи заповедей". К прежним пяти заповедям были добавлены еще две: распри и расплата. Но об одном отличии следует сказать: Тауке-хан для написания "Семи заповедей" привлекал представителей народа – самых грамотных и мудрых. По некоторым сведениям, чтобы написать их, соревновались между собой известные бии-ораторы, такие как Анет баба, Едиге, Сокыр Абыз, Кудайназар, Болпыш, Жылкелди, Толе, Казыбек, Айтеке, Кожаберген-жырау.
Метод правления государством мудрого Тауке-хана основывался на демократических ценностях, в структуре управления были созданы Ханский совет и Управленческий совет. Ежегодно проводился курылтай, решение внутренних и внешних политических вопросов государства было возложено на Управленческий совет. Беспрекословное исполнение их решений контролировал Тауке-хан сам. Благодаря торжеству справедливости и правдивости государство стало процветать. Народ уважал мудрого Тауке, и этот период истории сохранился в памяти народной как "время мира и спокойствия".
Казахи не зря говорили: "Счастье человека – в его руках". После смерти мудрого Тауке-хана, правившего Казахским ханством около сорока лет, великое ханство распалось. Вместе с ним распались согласие и единство в народе. После него его ровесник Кайып-хан сумел править всего лишь один год. Внук Жанибек-хана великий Абулхаир-султан, разделив Младший жуз, правил им в течение 1718–1748 годов. Для укрепления своей власти в 1731 году он присоединился к России. Если в 1718–1726 годах Старшим жузом правил сын Тауке-хана Болат, то в 1718–1734 годах Средним жузом правил второй сын Тауке-хана – Самеке. Далее, в 1734–1771 годах правил сын Болата Адильмамбет. Юг был в подчинении Жолбарыс-хана. Вражда и неурядицы, выпавшие на долю казахского ханства, принесли большой вред внешнему и внутреннему состоянию казахского народа.
Понятно, что, потеряв согласие и единство, государство попало под зависимость от другого государства. В 1740 году после Младшего жуза и Средний жуз, а в 1765 году и Старший жуз вошли в подчинение России. В 1771 году на сцену истории взошел Абильмансур – Абылай-хан. 24 июня 1778 года указом Российской императрицы Елизаветы он был утвержден ханом. Абылай-хан за время правления государством в течение десяти лет сумел объединить людей, внес огромный вклад в укрепление ханства, в налаживание дипломатических связей с соседними странами. Благодаря большому уму, дальновидности и усердию он был признан в качестве хана всем казахским народом.
После смерти Абылай-хана удача вновь покинула степь. В 1781 году ханом был избран его старший сын Уали-хан. Хотя его поддерживали соседние Китай и Россия, он не мог управлять ханством как его отец, а после его смерти в 1821 году земли, принадлежащие ему, были поделены между его 14 сыновьями.
22 июля 1822 года сибирский генерал-губернатор М. Сперанский принял "Устав о сибирских киргизах" (казахах), уничтожив систему ханского управления в регионах Среднего жуза и Старшего жуза. Власть была передана в подчинение территориальному генерал-губернатору. А 20 марта 1824 года оренбургский генерал-губернатор И. Эссен выпустил "Устав об оренбургских казахах", который отправил в историю ханскую систему правления на территории Младшего жуза. И здесь управление властью было передано в руки местного генерал-губернатора.
Однако, несмотря на эти перемены, в Казахской степи институт народных судов биев прослужил до середины ХІХ века. Об истинном положении дел мы можем узнать из труда Чокана Валиханова (1835–1865) "Записка о судебной реформе", написанного 28 февраля 1864 года. В нем он доказал, что народу, имеющему свой язык, религию, традиции и обычаи, привычный жизненный уклад, невыгодно насильно внедрять законы и правила Запада и России. Он отмечал, что узнать точку зрения и мнение народа нельзя, опираясь только на мнения богачей, аристократов и состоятельных людей. Чиновники и карьеристы, внося в суд биев изменения, были заинтересованы в выборе в судьи своих людей. Если бы так случилось, то существовавший испокон веков суд биев мог потерять свою суть, характер справедливости и стать орудием в руках власти. Поэтому, чтобы раскрыть природу и суть института казахских биев, Чокан придумал объяснение: "Никто специально не выбирал, не утверждал биев. Их значительность можно было увидеть через истинное уважение народа – как к поэтам, ученым и адвокатам Европы. Народ знает Шекспира и Гете как великих поэтов, их величие было признано не каким-либо декретом правительства или народными выборами... Казахи признавали бием только тех, кто глубоко знал и почитал традиции и обычаи, и сумел переплести свои знания с ораторским искусством".
Казахский суд биев, сформированный в недрах гражданской и правовой культуры кочевого казахского общества, считается особо важным институтом политико-правовой системы. Несмотря на различные исторические периоды, суд биев в своей структуре и деятельности смог твердо придерживаться особо важных организационных и моральных принципов. Таким образом, через этногенетические, природно-географические, политико-территориальные, социальные, этнокультурные особенности, сформированные в историко-этносной среде, казахский суд биев стоял выше других особенностей.
В памяти народа суд биев остался образом справедливости, стал культурной ценностью и образцовым направлением. Он стал не только исторической легендой во всех периодах государственности кочевого казахского общества. Он стал частью жизненного развития народа. Суд веками, в каком бы обществе это ни было, был и остается значимым элементом общества и важнейшим механизмом сохранения демократии и справедливой власти. Хотя суд биев, ставший опорой кочевого казахского общества, остался в истории, его авторитет не забыт и в наши дни. Это не просто дань прошлому, это – истина, берущая начало в справедливом суде биев.
В народе бии олицетворяли не только верховенство закона, но и пример ораторского мастерства. Когда это было необходимо, ораторы-бии выполняли посредническую деятельность в налаживании дипломатических отношений с соседними странами, защищали честь и достоинство своего народа, интересы государства. Есть прекрасный пример известного Казыбек-би, когда благодаря его смелости и ораторскому искусству казахским послам удалось добиться мира и вернуть казахам угнанный джунгарами скот и имущество. Народ до сих пор рассказывает как легенду его следующие смелые слова калмыцкому хунтайджи Цэван Рабдану. Тогда он храбро, соблюдая вежливость, сказал: "Мне есть что сказать, повелитель!"
В связи с этим вспоминаются слова Главы государства на торжественном собрании в память о Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би, прошедшем на горе Ордабасы в Южном Казахстане 28 мая 1993 года: "О поучительной жизни, справедливом труде, лидерстве, ораторском искусстве, беспрекословной правдивости трех мудрецов можно говорить много. На сегодняшний день достаточно слов-напутствий, вышедших из их уст, которые из века в век, из поколения в поколение передаются среди народа. Такое великое наследие, как слово биев, не оставит никого равнодушным".
Сегодня мы живем в цивилизованном ХХІ веке. Нами приняты законы, соответствующие международным требованиям и стандартам. Но при всем при этом мы должны учиться урокам справедливости и правдивости, сформированными нашими предками. Ведь недаром принцип работы суда казахских биев "ТУРА БИДЕ ТУҒАН ЖОҚ, ТУҒАНДЫ БИДЕ ИМАН ЖОҚ" остается и по сей день девизом работы лучших представителей судебного сообщества независимого Казахстана.