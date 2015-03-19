Уроки мужества Бауыржана Момышулы 7060 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

– Ким Серикбаевич, вы занимались изучением военного наследия Бауыржана Момышулы. Какие его полководческие черты выделили бы в первую очередь?

– Прежде всего я бы отметил, что комбат Бауыржан Момышулы был великим мастером ведения одного из самых тяжелых видов боевых действий, который на военном языке называется – «выход из боя и отход». Это случается тогда, когда многократно превосходящий силами противник угрожает окружением. Как известно, в начальный период войны в такой ситуации оказывались многие части Красной армии, в том числе и 316-я стрелковая дивизия, командиром которой был Иван Панфилов. Его Момышулы называл не иначе, как «генерал-педагог, генерал разу­ма, генерал логики, генерал стойкости и упорства».

Сохранившиеся документы бое­вых действий 316-й, в последующем 8-й гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии, подтверждают, что батальон Момышулы часто использовался в качестве арьергарда, то есть для обеспечения отхода главных сил дивизий. И каждый раз, ведя тяжелые бои с превосходящими силами противника, батальон успешно справлялся с задачей, оставаясь боеспособным! В качестве доказательства командирского таланта Бауыржана и мужества его бойцов можно было бы привести выдержки из боевого донесения полковника Серебрякова, который писал: «Отрываясь пять раз от дивизии в тылу противника, выполняя специальные задачи в условиях окружения, Б. Момыш­улы умело выводил свой батальон и преданные ему подразделения, сохраняя живую силу и технику».

А генерал армии И. Чистяков в книге «Служим Отчизне» отмечает, что И. Панфилов ценил Бауыр­жана Момышулы за особую отвагу и смекалку. Под Москвой его батальон, находясь в окружении, несколько дней не имел связи с полком, дрался с превосходящими силами противника. В жестоких боях гвардейцы в течение двух суток уничтожили свыше 400 фашистов, задержали их наступление по Волоколамскому шоссе, а затем, совершив маневр по лесу, разорвали кольцо окружения и вышли к свое­му полку. После этого боя Панфилов держал при себе батальон Момышулы как резерв, посылал в бой в самых тяжелых случаях.

– С точки зрения военного специалиста, что принципиально нового, на ваш взгляд, внес Бауыржан Момышулы в военную тактику?

– Я внимательно изучал многие боевые документы тех лет – карты, схемы боевых действий батальона, и это позволило мне ввести в оборот военной науки новый термин «Бауыржановская спираль». Сущность этого понятия заключается в том, что Б. Момышулы показал, как надо грамотно отступать. Известно, что под натиском превосходящих сил противника его подразделение вынуждено было это делать, но батальон не бежал панически от врага, а, отходя вдоль дорог, используя леса, лощины, совершал многократные спиралевидные внезапные налеты на колонны противника. Уничтожал живую силу, технику и тем самым изматывал врага до его выхода к оборонительному рубежу наших войск. Все это дает полное основание утверждать, что «Бауыржановская спираль» является новой формой тактических действий арьергардного батальона.

Значителен вклад Бауыржана Момышулы и в тактику ведения наступательного, а также других видов боев. Его талант творчески мыслящего аналитика раскрылся в последующие годы войны, когда он

командовал полком, а затем и дивизией.

– В таком случае можем ли мы говорить о Момышулы как о командире нового типа?

– Безусловно. Скажем, он решительно отвергал и прежний способ наступления – поражения противника только лишь перед цепью наступающей пехоты и медленное «вгрызание» во вражескую оборону. Бауыр­жан Момышулы считал, что такой способ не обеспечивает максимального использования огневых и маневренных возможностей боевой техники, препятствуя тем самым повышению темпа наступательного боя.

Он был активным сторонником внедрения в практику мобильных способов ведения боевых действий, не только поддерживал теорию глубокого боя, но и способствовал ее развитию. Именно эти качества позволили ему заслужить в последующем всеобщее признание и уважение, особенно когда он работал в Военной академии. Например, полковник И. Голушко, один из учеников Б. Момышулы, в своей книге «Солдаты тыла» пишет: «Говоря о положительном влиянии лучших преподавателей на нашу аудиторию, не могу прежде всего не вспомнить человека, в наших глазах легендарного. Речь идет о полковнике

Бауыржане Момышулы, который читал курс общей тактики. Мы всегда с интересом ожидали его лекции. Любой материал он излагал доходчиво, подкрепляя каждый тезис поучи­тельными примерами из бое­вого опыта».

– Ким Серикбаевич, а вы сами встречались с Бауыржаном Момышулы?

– Мне посчастливилось дважды видеть и слушать его. Расскажу об одной такой встрече, которая произошла в январе 1975 года. Тогда Союз писателей Казахстана и руководство Среднеазиатского военного округа проводили конференцию, посвященную 30-й годовщине Победы, на которую был приглашен и Бауыржан Момышулы. Надо сказать, что раньше мне не доводилось его близко видеть, хотя образ этого человека сыграл решающую роль в выборе моей профессии офицера.

Конференция, которую открыл Дмитрий Снегин, фронтовой друг Бауыржана Момышулы, уже началась, но его самого почему-то не было, хотя выступление Момышулы значилось в программе первым. И вот минут через десять в зал вошел человек в полувоенной форме с тросточкой в руке. Он пошел к первому ряду и собрался было сесть, как Дмитрий Федорович пригласил его в президиум. В зале наступило оживление, начали шептаться, тогда Бауыржан сказал:

– Я Бауыржан Момышулы, видно, многие не знают меня, перешептываются и думают, вот, старик опоздал да еще занял место в президиуме. Меня пригласили!

Зал начал рукоплескать. Мы все встали. Аплодисменты переросли в овацию, стоя мы скандировали: «Ба-уыр-жан!», «Бау-ке!». Я не заметил, как на мои глаза навернулись слезы, ведь мне впервые удалось увидеть и услышать моего кумира. Тогда, выступая перед нами, Момыш­улы говорил:

– Мне идет седьмой десяток, но я люблю ходить. Сегодня прислали мне машину в горы, где я отдыхаю, но я не сел. Прошагал около семи километров, чтобы встретиться с вами, не подрассчитал. Опоздал малость. Простите. Но я вновь чувствую себя бодрым, словно помолодел.

Зал вновь прервал его выступление овацией. После короткой паузы Бау­ке сказал:

– Сегодня я хотел бы заострить ваше внимание на двух вопросах, касающихся военной проблематики, точнее, боя и нашей обыденной жизни. Итак, первое. Движение – это действительно основа жизни. В военном деле, как известно, понятие «движение» выражается такими категориями, как мобильность и маневренность войсковых формирований. Естественно, побеждает тот, кто умело передвигается на поле боя, совершает необходимые маневры, сообразуясь с обстановкой. Конечно, на достижение цели боя оказывают влияние и другие факторы, но я проб­лему умелого маневра войск всегда считал одной из главных предпосылок, обеспечивающих победу.

Если в начальный период войны мы несли ощутимые потери, то одной из причин, как мне думается, было пренебрежение нашего командования к маневренности, к подвижности войск, поэтому враг порой догонял, обгонял и окружал наши части и соединения, которые тогда не имели необходимой военной техники. Мы за это расплачивались дорогой ценой. Но к концу 1942-го – началу 1943 года мы ее получили – танки, бронетранспортеры, самоходки и автомашины, в результате возросли и огневая мощь, и, конечно же, маневренные возможности всех войсковых формирований, от роты до армии.

Но! Чтобы техника ходила, надо знать ее материальную часть, надо ухаживать за ней, как за дамой. И наконец, чтобы она было полезной, надо уметь использовать ее маневренные и боевые возможности сполна, а для этого каждый воин и особенно командиры должны быть мастерами, уметь ее водить и днем, и ночью.

…Я прошагал много километров дорогами войны. Видел, как падали и погибали солдаты. Видел, как, уходя, фашисты убивали стариков и детей, женщин и раненых. Это была жуткая картина. Видя такое, мало кто выдерживал, на суровых солдатских глазах появлялись слезы. Часто я думал, что ведь вся эта картина должна была ожесточить души и сердца наших бойцов и командиров. Боялся, что они озвереют. Нет, этого, к счастью, не случилось! Именно наши солдаты отдали свои жизни и спасли народы мира от фашизма. И как великую дань прошлому поколению потомки поставили сотни, тысячи памятников и обелисков, создали прекрасные, если это слово подходит, братские могилы, где лежат люди разных народов и национальностей, разных вероисповеданий.

Они боролись и погибли в борьбе против одного врага – фашизма, ради мира на земле! Если мы, бывая в музеях, смотрим экспонаты, слушаем рассказы, то посещение братской могилы должно заставить заговорить наши души! Я много путешествую по нашей стране и другим государствам, и где бы ни бывал, везде стараюсь посетить братские могилы. И хорошо то, что они ухожены, на них постоянно люди, на некоторых горит Вечный огонь. Это правильно! Дело в том, что по отношению к могилам можно определить уровень культуры, воспитанности человека, если хотите, и общества. Нам, думаю, торжества, посвященные войне, следовало бы проводить не только во дворцах и домах культуры, но и у могил тех, кто принес нам победу. Думаю, от этого хуже не будет, души наши будут чище. Гражданственности будет больше! Надо вам, молодым офицерам, продолжить эту традицию, традицию почитания памяти не вернувшихся с войны солдат. Это святой долг каждого, кто считает себя человеком! – сказал тогда легендарный комбат.

– Это, наверное, и есть главный урок, который преподнес всем нам Бауыржан Момышулы.

– Я тоже думаю, что только одаренный военный педагог и мудрый человек с огромным боевым и жизненным опытом мог так сказать, поэтому я вспоминаю мудрые слова, которые слышал в детстве – почтенные аксакалы говорили: «Проклято будет то поколение, тот народ, который оскверняет память своих предков». Надо всем задуматься над этими словами, особенно в наши тревожные дни, когда в мире опять слышны взрывы.

Более 70 лет после разгрома фашизма идет жесточайшее идеологическое противоборство не только в оценке проведенных компаний и операций Второй мировой войны, но и в определении вклада государств антигитлеровской коалиции в разгром врага. И это противоборство обострилось после развала СССР, когда стали грубо искажаться факты, когда открыто переписывается история войны. Не кощунственно ли это перед памятью тех, кто отдавал свою жизнь за свободу и независимость, за мир и процветание нынешнего и грядущих поколений?!

Боевое братство людей разных национальностей, скрепленное на поле битвы, титанический труд тружеников тыла наших республик явились главным источником Победы. Рассказ об этом, продолжение этих славных традиций старшего поколения – благородная задача, стоящая перед нами, перед всем обществом.

Бауыржан Момышулы всегда подчеркивал: «Я полковник в запасе, но как гражданин, я всегда в строю». Он написал замечательные книги, раскрывающие такие качества, как человечность, гражданственность и любовь к Отечеству. «Все это и есть второй подвиг Бауыр­жана», – отмечал его фронтовой друг – писатель Д. Снегин. Его имя – символ мужества. Его имя – гордость народа!