​Уроки мужества и патриотизма

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На встрече учащихся Уральского гуманитарно-технического колледжа с ветераном Григорием Шишонковым речь шла о том, что битва на Волге занимает особое место в истории Приуралья, являвшегося ближним тылом Сталинграда. Во время сталинградских сражений госпитали Уральска были переполнены, а жители области получили самое большое за все время войны количество похоронок.

Григорий Филатович рассказал о том, что в Уральское училище связи попал в 17 лет. Учиться пришлось на скорую руку, а потом его направили на Сталинградский фронт, где прокладывать связь приходилось в любых условиях – на передовой, под бомбежками, обстрелами. Связистам доверялось и корректировать огонь батарей. По словам директора музея Светланы Бектеновой, значимый вклад в воспитание истинного патриотизма вносят также участники Сталинградской битвы Мухтар Ажгулов, Алевтина Митрохина, Николай Котельников. Люди всех возрастов посещают выставку «Солдатская слава Сталинграда», на которой представлено более 700 экспонатов.

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