Уроки мужества Свежий выпуск 775 Любовь ЗОРИНА, Уральск

По словам бессменного директора учреждения Светланы Бектеновой, к знаменательной дате подготовлена новая экспозиция. На ней представлены документы и фотографии командира роты – западноказахстанца Абжая Раушановича Салиева, геройски сражавшегося в битве на Волге. Он ушел из жизни 10 лет назад, а бесценные свидетельства военных лет передал в музей сын.

Выставка рассказывает о том, что Приуралье – единственный регион Казахстана, находившийся в прифронтовой зоне. Во время сталинградских сражений госпитали Уральска были переполнены, а жители области получили самое большое за все время войны количество похоронок.

Участники боев под Сталинградом Алевтина Митрохина, Мухтар Ажгулов и Григорий Шишонков встретились в музее с учащимися педагогического колледжа им. Ж. Досмухамедова. Они рассказали будущим учителям о событиях тех дней, об историческом значении победы в Сталинградской битве, после которой началось освобождение страны от оккупантов. Уроки мужества, тематические выставки и конкурсы сочинений проходят и в школах области. Их итоги будут подведены к 70-летию Победы.