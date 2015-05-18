Уроки на завтра Свежий выпуск 495 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Отопительный сезон в области был начат 1 октября 2014 года и завершен 27 апреля текущего. Естественно, исполнительная власть и коммунальные службы на местах к нему готовились. С начала сентября в городах и районах были проведены выездные заседания штабов. Мониторингом охватили 188 населенных пунктов области. По итогам этой программы районными акиматами были приняты дополнительные меры для завершения ремонтных работ в установленные сроки.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2014–2015 годов на электростанциях были выполнены капитальные и текущие ремонты 36 единиц основного оборудования (9 энергоблоков, 20 котлов, 5 турбин и 2 турбогенератора). Подготовлены все 365 котельных, из них капитально отремонтированы 36 единиц. Проведена реконструкция и капитальный ремонт 23,5 км сетей теплоснабжения, 24,25 км сетей водоснабжения и водоотведения, 2 456,6 км сетей электроснабжения и 739 подстанций.

До первого сентября 2014 года были подготовлены все 662 объекта образования, 373 – здравоохранения и до первого октября – все 2 411 многоэтажных жилых домов и 310 объектов социальной сферы. Своевременно и в полном объеме была обеспечена доставка 161 тыс. тонн твердого топлива на места обогрева объектов бюджетной сферы.

Все это было озвучено в областном акимате на расширенном заседании, где обсудили итоги работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период и подготовку к новому отопительному сезону. На этом совещании зимовку в целом оценили как успешную. Но все же было отмечено, что с начала минувшего отопительного сезона на энергетических источниках области было зафиксировано 63 остановки основного оборудования. И хотя это на 9 случаев меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого и в целом из всех нарушений только одно кратковременно повлияло на снижение параметров теплоносителя, в текущем году для уменьшения аварийности АО «Павлодарэнерго» были перенесены сроки выводов энергооборудования в ремонт на более ранние. С увеличением финансирования работ по трем станциям на 1,7 млрд. тенге по сравнению с прошлым годом (на павлодарской ТЭЦ-3 больше на 681,8 млн. тенге).

На инженерных сетях было зафиксировано 589 технологических нарушений, что на 25% больше прошлого периода, в том числе на сетях электроснабжения на 18% (с 64 до 78 случаев). И хотя основными причинами технологических нарушений на электрических сетях являются воздействие стихийных природных явлений, а также износ линий электропередачи, составляющий более 70%, – факт остается фактом.

Что касается сетей теплоснабжения, то здесь рост аварийности допущен только по Экибастузу на 32% в связи с недостаточными объемами капитального ремонта тепловых сетей. При потребности в обновлении 13,6 км капитальный ремонт выполнен лишь на 7,5 км. Вместе с тем в Павлодаре обеспечено снижение количества повреж­дений на тепловых сетях на 13%, в городе Аксу повреждения не зафиксированы. За период прохождения отопительного сезона количество обращений от жителей городов на недогрев сократилось на 58% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

В целом по итогам осенне-зимнего периода 2014–2015 годов все проблемные вопросы систематизированы и включены в план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Павлодарской области к новому отопительному сезону.