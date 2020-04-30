Уроки от инспектора

И такой подход в нынешних условиях весьма обоснован: дети уже не со слов родителей узнают об ответственности за нарушение требований режима. Им разъясняется в доступной форме, что в период карантина беспричинно находиться подросткам на улице нельзя, поскольку за подобные неправомерные дейст­вия могут понес­ти наказание их родители или законные представители. Весьма полезно было им знать и о том, что к ответственности могут привлечь и несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, у которых есть свой доход.

В первый раз следует предупреждение, а при повторном нарушении налагается штраф в размере 10 МРП. Составляется протокол, и дело направляется в суд. Подросток при этом ставится на учет. Обо всем этом подробно рассказала на днях в ходе онлайн-урока с учащимися Колледжа промышленности старший инспектор ювенальной полиции ГОП № 3 Алматинского района города Актобе Ботакоз Жалекешева. Подобная профилактическая беседа, как она считает, сейчас очень необходима: таким образом правовые знания у детей повышаются, да и посещение онлайн-уроков, во всяком случае, их дисциплинирует, а инспекторам дает возможность осуществлять контроль.

Помимо колледжей инспекторы по делам несовершеннолетних в онлайн-режиме намерены проводить работу и с неблагополучными семьями и подучетными подростками посредством видеозвонков. Тем самым можно проверить, где находится ребенок, в каком состоянии его родители. За каж­дым инспектором закреплены 5 подучетных лиц и 10 неблагополучных семей.

Между тем статистика показывает, что в ходе режима чрезвычайного положения несовершеннолетними нет-нет да допускаются нарушения. Всего полицейскими было выявлено 30 таких случаев. Ребята для начала были предупреждены о возможных последствиях. На сегодня по региону на учете в полиции состоят 376 несовершеннолетних, из них 196 человек – по Актобе.