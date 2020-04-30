Уроки от инспектора

Женис Байтурин

И такой подход в нынешних условиях весьма обоснован: дети уже не со слов родителей узнают об ответственности за нарушение требований режима. Им разъясняется в доступной форме, что в период карантина беспричинно находиться подросткам на улице нельзя, поскольку за подобные неправомерные дейст­вия могут понес­ти наказание их родители или законные представители. Весьма полезно было им знать и о том, что к ответственности могут привлечь и несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, у которых есть свой доход.

В первый раз следует предупреждение, а при повторном нарушении налагается штраф в размере 10 МРП. Составляется протокол, и дело направляется в суд. Подросток при этом ставится на учет. Обо всем этом подробно рассказала на днях в ходе онлайн-урока с учащимися Колледжа промышленности старший инспектор ювенальной полиции ГОП № 3 Алматинского района города Актобе Ботакоз Жалекешева. Подобная профилактическая беседа, как она считает, сейчас очень необходима: таким образом правовые знания у детей повышаются, да и посещение онлайн-уроков, во всяком случае, их дисциплинирует, а инспекторам дает возможность осуществлять контроль.

Помимо колледжей инспекторы по делам несовершеннолетних в онлайн-режиме намерены проводить работу и с неблагополучными семьями и подучетными подростками посредством видеозвонков. Тем самым можно проверить, где находится ребенок, в каком состоянии его родители. За каж­дым инспектором закреплены 5 подучетных лиц и 10 неблагополучных семей.

Между тем статистика показывает, что в ходе режима чрезвычайного положения несовершеннолетними нет-нет да допускаются нарушения. Всего полицейскими было выявлено 30 таких случаев. Ребята для начала были предупреждены о возможных последствиях. На сегодня по региону на учете в полиции состоят 376 несовершеннолетних, из них 196 человек – по Актобе.

Популярное

Все
Достойный путь генерала Уразова
Полиция не только бережет, но и спасает
Бизнес делает ставку на опыт
Не потерять туриста и доверие людей
Казахи в древнем Египте? Да!
Гуманистическое измерение права
От E-Museum до «Халық әуені»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Женщины-лидеры готовятся к выборам
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
От общей истории – к общему будущему
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
В центре реформ – человек
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Пять лет на защите прав граждан
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]