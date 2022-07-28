Уроки от «Мичурина»

Пенсионера Каласбая Коптлеуова в Байконыре народ уважительно зовет «наш Мичурин».

Каласбай Коптлеуов – инициатор многих полезных дел, связанных с озеленением «звездного городка», а двор многоэтажки по улице Мира, где пенсионер проживает с семьей, – пример того, как можно без особых затрат сделать свой уголок планеты зеленым и ухоженным.

Этот двор похож на сквер. Да что там, большинство скверов в нашей стране не такие зеленые и не настолько ухоженные, как двор, где живет Коптлеуов. Он сам планирует палисадники, согласовывает это с соседями. Выращивает саженцы кустарников и деревьев, высаживает их по весне в открытый грунт и любовно ухаживает за ними. Люди говорят, что у Коптлеуо­ва приживается 99% саженцев. Так он за ними усердно смотрит.

– Это, наверное, самое любимое дело моей жизни – растениеводство, – рассказывает пенсионер. – Увлекаюсь им с детства, и именно оно доставляет мне удовольствие. Я уроженец Казалинска (города в Кызылординской области. – Прим. авт.), где население очень трепетно относится к каждому участку земли, пригодному для посадки деревьев и кустарников, и, когда мы с семьей переехали в Байконыр, стал облагораживать для начала свой двор, как это делал на родине. Обрабатывал по квадратному метру, не торопясь, старался. Но хотелось, конечно, чтобы все люди разделяли мое стремление сделать город зеленым и красивым.

А надо сказать, Байконыр стоит в полупустыне, и что-то здесь выращивать в условиях засушливого климата и бедных почв очень трудно. Однако главное – подать пример.

Когда Каласбай Коптлеуов все-таки вырастил у себя во дворе фруктовые деревья и дикий виноград, увивший дом до пятого этажа, тогда и другие горожане захотели такой же красоты. Ветеран взялся помочь и саженцами, и советом.

– Я и денег не беру с людей за саженцы, ведь они же доброе дело хотят сделать – растения вырастить, город украсить, – говорит он. – А зеленые насаждения – легкие нашей планеты, их создавать приятно, и это польза для окружающих. Когда кто-то просит, я и посадить, как надо дерево помогу, и дам советы, как ухаживать, и навещу тот двор, где мои саженцы высажены.

Недавно по делам оказалась на улице Мира, в самом ее начале. В палисадниках трех домов подряд дозревал последний урюк. Ого, дело Каласбая Коптлеуова дает плоды! По его примеру люди превратили в сад свой участок улицы... Дети осторожно сбивали урюк шестами, мыли и ели. Заметила, что никто из ребят не баловался. Уходя, они старательно заперли калитки палисадников на крючки, сладкие плоды, годные для еды, собрали с земли и унесли с собой, подпорченные – отнесли в урну.

– Так и должно быть, – рассказала жительница этого района, представившаяся Алисой Малининой. – Они видят, как взрослые ухаживают за посадками, помогают мамам и папам, говорят «наш сад», «наши деревья», «наш Мичурин так велел». Это плоды коллективного труда, предмет гордости. Труда, зачинателем которого стал Калеке, Каласбай Коптлеуов. Мы детей ни в коем случае не ругаем, когда они возятся вместе с энтузиастами озеленения в палисадниках и переходят домой перепачканные с ног до головы. Глина отстирается. Зато уроки доброты, труда и уважения к земле не сотрутся вовек!

Кстати, Каласбай Коптлеуов еще и старший своего дома № 1 по улице Мира.

– Меня не тяготит эта общественная нагрузка, – говорит он. – Я люблю во всем порядок, и если могу помочь соседям поддерживать его в нашем доме и дворе, то радуюсь.

Виктор Новиков, житель Байконыра, тепло отзывается о Каласбае Коптлеуове.

– С ним я живу по соседству уже 12 лет, – рассказывает Виктор. – И хочу отметить, что главные качест­ва Каласбая Коптлеуова – это доб­рота и обязательность. Всем, кто искренно попросит о помощи, помогает, за все, что не так в нашем доме, переживает. И не просто переживает: идет к коммунальщикам, объясняет ситуацию, предлагает, как ее изменить. Сам многое делает своими руками. Таких людей, как Каласбай Коптлеуов, должно быть больше, они служат примером для других горожан, для молодежи.