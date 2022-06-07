Уроки патриотизма появятся в школах Казахстана

В Министерстве образования и науки РК сообщили о новом курсе «Патриотизм и глобальные компетенции», который будет изучаться в 5-11 классах в формате факультативов, передает Kazpravda.kz.

Курс состоит из следующих модулей:

- «Основы финансовой грамотности и предпринимательства»,

- «Гражданственность»,

- «Добропорядочность и этика»,

- «Экологическая культура»,

- «Критическое мышление»,

- «Светскость и основы религиоведения»,

- «Медиаграмотность».

«Детей будут обучать по перечисленным направлениям в зависимости от классов и возрастных особенностей», - отметили в министерстве.