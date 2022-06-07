Образование
Уроки патриотизма появятся в школах Казахстана
В Министерстве образования и науки РК сообщили о новом курсе «Патриотизм и глобальные компетенции», который будет изучаться в 5-11 классах в формате факультативов, передает Kazpravda.kz.
Курс состоит из следующих модулей:
- «Основы финансовой грамотности и предпринимательства»,
- «Гражданственность»,
- «Добропорядочность и этика»,
- «Экологическая культура»,
- «Критическое мышление»,
- «Светскость и основы религиоведения»,
- «Медиаграмотность».
«Детей будут обучать по перечисленным направлениям в зависимости от классов и возрастных особенностей», - отметили в министерстве.