​Уроки под небом

Приобщить подрастающее поколение к истории и культуре страны и родного края – такую цель поставили перед собой организаторы увлекательного экс­курсионного похода в Буландынском районе, который проходил в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

Районным отделом образования и Макинским домом детского творчества были разработаны карта и путеводители, знакомящие ребят с основными достопримечательностями региона, объектами истории и культуры. А участие в этом интересном и познавательном походе приняли 400 учеников школ района.

Естественный холм из камней, являющийся местом захоронения известного певца и композитора, а также прославленного борца ­Балуана Шолақа, – один из главных объектов экскурсионной поездки. Это внушительное возвышение, на котором по кругу расположены 5 квадратных мраморных камней, а посередине – устремленное вверх 5-метровое мраморное сооружение. Это памятный комплекс «Ата-төбе» – «Холм предков». Посещение этих святых мест стало наглядным уроком любви к родной земле.