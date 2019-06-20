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Уроки прилежания
Чингиз Ташенов

В конце мая в одном из сел Зерендинского района во время игры между детьми произо­шел инцидент: мальчик ударил девочку по голове. Начались разбирательства, и выяснилось, что он сделал это не умышленно. Присутствовавшие дети факт подтвердили. Претензии мамы были исчерпаны и, казалось бы, все закончилось благополучно. Однако после виновника происшествия все же поставили на внутришкольный контроль.

По словам заместителя руководителя областного управления образования Ботагоз Дюсеновой, сегодня в области насчитывается 560 школ. Обу­чаются в них порядка 124 тыс. детей. И анализ состояния преступности среди них говорит о наличии серьезных проблем в этой сфере. Рост показателей наблюдается как в части преступлений, совершенных несовершеннолетними, так и в отношении самих подростков. При этом большая часть зарегистрированных преступлений по-прежнему носит имущественный характер.

Для повышения информированности населения по вопросам обеспечения безопасности детей и профилактики правонарушений управлением образования совместно с полицией и НПО ежегодно среди несовершеннолетних проводится ряд широкомасштабных кампаний, акций, месячников, декад. Это и «Детство без жестокости и насилия», «Скажи жизни «Да!», «Безопасная школа», «Безопасный Интернет» и многие другие.

Вместе с тем в регионе идет работа по привлечению детей, состоящих на профилактичес­ких учетах, в кадетские классы. А в предстоящем учебном году в одной из школ Кокшетау даже планируется открытие военно-юридического класса. Немало в Акмолинской облас­ти и военно-патриотичес­ких клубов, созданы отряды «Юный помощник полиции», «Юный инспектор дорожного движения».

К слову, в конце прошлого года в области был запущен проект «Электронная карта школы». Он представляет собой закрытую интерактивную карту, где отображаются сведения о каждой школе, контингенте, детях, которые находятся на профилактическом учете, и все виды работ, проводимые с этой категорией учеников и их родителями. Сегодня по области на учете полиции состоит почти тысяча неблагополучных родителей, 471 подросток. За каждым из них закреплен наставник. Но с такими детьми работают не только наставники. Трудных подростков нередко вывозят в... исправительные учреждения и изоляторы временного содержания органов внутренних дел. По мнению инициаторов проекта, это один из действенных методов эффективной профилактики.

Более половины школ облас­ти оснащены системой видеонаблюдения. Имеются они и в детских садах, но при этом ни одна из установленных камер не подключена к пульту цент­рализованного наб­людения. Между тем один из факторов роста прес­тупности среди подростков представители госорганов видят в некачест­венном межведомственном взаимодействии. Ведь для более эффективной работы необходимо тесное и активное сотрудничество всех заинтересованных органов.

Большую проблему здесь представляет и мощное влия­ние на уязвимую психику детей со стороны телевидения, Интернета. В связи с этим, считают в управлении образования области, нужно активизировать работу по подключению школ региона к услуге «Безопасный Интернет», а также провести разъяснительную работу по «Родительскому контролю». Кстати, все организации образования области, имеющие техническую возможность, уже были подключены к услуге «Безопасный Интернет». Он ограничивает доступ к сайтам нежелательного содержания. К услуге «Родительский контроль» для физических лиц в области подключено 16 708 точек.

В завершение добавим, что предпосылкой для детской преступности может стать и тревожный психологичес­кий климат в семье. Если родители теряют контроль над ребенком, обделяя его вниманием и заботой, то он ищет признание и заботу на стороне. Увы, многие родители, стремясь обеспечить достойное существование своих детей, забывают об их воспитании, считая несовершеннолетних подростков вполне взрослыми. Но, согласитесь, далеко не все из этих детей могут реально отдавать отчет своим действиям и пос­тупкам.

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