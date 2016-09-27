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​Уроки семейной жизни
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Героями этой диалоговой площадки «Қоғам және отбасы», проведенной социально-психологическим и исследовательским центром «Шанырак», стали члены многодетной патронатной семьи Акимбаевых из Макинска, которые достойно представили в Астане нашу область на республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы».

В этот день собравшиеся во Дворце Согласия кокшетауские студенты посмотрели видеоролик об этой удивительной семье, а также получили возможность познакомиться с ее главой Сериком Курмашевичем и его женой Жанылган Абдуллаевной. В финале республиканского конкурса «Мерейлі отбасы» супруги были удостоены званий «Народный герой» и «Алтын жүрек», и они с удовольствием поделились своими впечатлениями об этом знаменательном событии в их жизни.

Отвечая на вопросы студентов и ведущего встречи, руководителя центра «Шанырак» Берика Ракушева, Акимбаевы рассказали о том, как создавался их семейный детдом. Для Жанылган Абдуллаевны это было мечтой с детства, а воплотить ее в жизнь она смогла благодаря безоговорочной поддержке своего мужа.

– Мы старались не только дать нашим детям крышу, но и согреть их теплом семейного очага, – сказал Серик Курмашевич. – Мы хотим, что в нашей стране не было детдомов, а все сироты были окружены родительским вниманием, любовью и заботой, которые ничем нельзя заменить.

Эта встреча прошла в теплой обстановке дружеской беседы, которая не оставила равнодушных, вопросы со сцены и из зала чередовались с интересными и увлекательными рассказами членов семьи Акимбаевых. А студенты внимательно слушали рассказчиков, которые преподали молодежной аудитории настоящие уроки семейной жизни, учили ребят тому, как сохранить любовь, взаимопонимание и взаимопомощь на протяжении многих лет.

А завершилась встреча вручением подарков от Дворца Согласия, Ассоциации деловых женщин Акмолинской области и этнокультурных центров региона ее героям и положенной в таких случаях процедурой их чествования. Супругам Акимбаевым вручили благодарственное письмо от Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, а также преподнесли им в дар чапан и белый платок. Гости же преподнесли в дар Дворцу Согласия узорчатое корпе ручной работы.

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