Уроки Турсун Мурзабековой

В истории каждой страны есть светлые страницы деяний ее людей, которые принесли несомненную, проверенную временем, пользу обществу. Эти люди, вписавшие свои имена, не должны забываться, как и их дела, поднявшие общество на более высокую ступень развития.Одной из таких страниц истории Казахстана является создание первого в СССР Женского педагогического института – ЖенПИ.Около года образованным в 1944 году вузом руководил Курмангали Оспанов, а в дальнейшем 14 лет институт развивался под началом Турсун Мурзабековны. Столь быстрое становление и расцвет ЖенПИ за эти годы, которые в масштабах истории составляют миг, стали возможными благодаря действенной поддержке вуза не только видными государственными деятелями республики Жумабаем Шаяхметовым и Нуртасом Ундасыновым, но и многими представителями творческой интеллигенции, учеными, писателями – Канышем Сатпаевым, Мухтаром Ауэзовым, Ильясом Омаровым, Габитом Мусреповым, Сабитом Мукановым. Независимо от своей главной миссии – дать высшее образование девушкам, ЖенПИ работал по типу известного петербургского Смольного, где, кроме основных предметов, юных особ обучали этикету и всяким светским премудростям, необходимым в будущей жизни. Только в ЖенПИ поступали девушки не из благородных дворянских сословий, а, наоборот, из самых широких кругов советского общества, чаще – из самых далеких аулов. Кто-то из будущих студенток успел потерять на войне своих отцов, у кого-то погибли в военное лихолетье матери и близкие родные.Узнав об открытии института, девушки ехали в Алма-Ату из разных уголков не только Казахстана, но и России, Дагестана, Татарстана, Киргизии. Некоторых будущих студенток в кабинет директора заводили сами родители с просьбой на время учебы лично присмотреть за их чадом.ЖенПИ на тот момент стал для воспитанниц родным домом, где они получали одежду, пропитание, что было немаловажным в то голодное послевоенное время, а самое главное – знания. Их окружили теплотой, заботой и вниманием. Обретенная в стенах родного института профессия давала им независимость, позволяла быть востребованными специалистами в своей области. Тех, кто приезжал на учебу из отдаленных аулов республики, после окончания инс­титута с нетерпением ждали на местах. Именно благодаря этим специалистам в достаточно короткий срок в республике образовалась широкая сеть учреждений образования.Наверно, судьбы первых выпускниц ЖенПИ сложились бы иначе и не так благополучно, если бы во главе главного женского вуза Казахстана не стояла Турсун Мурзабекова. Почти с первых дней своего назначения Турсун Мурзабековна приступила к выполнению очень сложной и ответственной задачи, связанной со строительством учебного корпуса и общежития. Вновь образованный институт не имел собственного здания и ютился в помещениях по разным адресам. При поддержке первого секретаря ЦК КП Казахстана Жумабая Шаяхметова и председателя Совнаркома Казахской ССР Нуртаса Ундасынова, позже они были нередкими гостями в ЖенПИ, было начато возведение учебного корпуса института, продвигавшееся благодаря такому высокому покровительству довольно быстро.Здесь проявились незаурядные организаторские способности Т. Мурзабековой и опыт, приобретенный еще до войны, когда она работала директором средней школы при Чимкентском свинцовом заводе и заместителем председателя Чимкентского гор­исполкома уже в годы войны. Во время строительства здания ЖенПИ по улице Гоголя она вникала в тонкости архитектурного дела, лично следила за выполнением строительных работ.И все эти деловые качества сочетались в ней с редкой женской красотой, которую в народе считают красотой от Бога. Особенно всех впечатляли глаза Турсун Мурзабековны, излучавшие особое сияние и теплоту.– Лето 1949 года, я сижу на лужайке перед зданием средней школы № 39 на пересечении улиц Комсомольской и Мира, готовлюсь к вступительным экзаменам в ЖенПИ, – делится своими воспоминаниями выпускница 1953 года Злиман Жантикеева. – У меня трудовая книжка и аттестат об окончании вечерней школы рабочей молодежи города Соль-Илецка Оренбургской области. Вдруг раздается шепот: «Идет, идет...» Наши взоры устремились в ту сторону, откуда шла стройная молодая женщина. Светлое лицо украшали открытые карие глаза, прямой нос, смоляные волосы, уложенные в две косы. Мы застыли в изумлении...В ней была истинная, природная красота, не созданная, как сейчас, парикмахерами и стилистами в салонах. Что говорить, студентки ее просто обожествляли. Турсун Мурзабековна имела характер открытый, но никогда не допускала фамильярности и отличалась не жесткостью, а требовательной строгостью, в которой проявлялась истинная забота и любовь в отношении к студенткам. Без преувеличения, на время учебы она заменяла им родную мать, готовая прийти с советами, поделиться житейской муд­ростью и женскими секретами. Директор часто заходила в общежитие без предупреждения, чтобы узнать, как устроен быт ее воспитанниц, в каком состоянии постельное белье, хорошо ли они накормлены. Институтская столовая и вовсе находилась под ее личным контролем.Бывшие студентки ЖенПИ многое могут вспомнить о своем директоре, о том, как часто она беседовала с ними о девичьей чести и достоинстве, проявляя при этом большую деликатность и такт. Турсун Мурзабековна преподала им жизненные уроки, которые они запомнили на всю жизнь. Как, например, выглядеть женственной и привлекательной, даже при наличии скромного гардероба. После войны катастрофически не хватало не только продуктов питания, но и самых необходимых вещей. А она всегда обращала внимание на внешний вид своих девочек. На всю жизнь как заповедь они усвоили ее слова, что главный акцент женщина должна делать на прическе и обуви. При этом платьице может быть простеньким, ситцевым. Именно в этом проявлении материнской заботы о студентках была вся Турсун Мурзабековна.– Кто из сегодняшних студентов может похвастаться, что знает своего ректора в лицо? – задает вопрос Каусария Ажгалиева, приехавшая на учебу в ЖенПИ из далекого Дагестана. А в пору их молодости все было по-другому. Бывшая выпускница рассказывает, что особенно близко она узнала директора во время поездки на VI Всемирный фестиваль молодежи, проходивший в Москве в 1957 году.С особой благодарностью выпускницы ЖенПИ вспоминают годы обу­чения как время получения разностороннего образования и развития. В ЖенПИ, кроме основных образовательных предметов, были организованы курсы кройки и шитья, действовал хор под руководством замечательного консерваторского педагога Бориса Лебедева, который подсказывал девочкам, как следует держать себя на сцене.Существовала в ЖенПИ и танцевальная группа. Хореограф теат­ра оперы и балета им. Абая Даурен Абиров обучал девушек пластике и искусству красиво двигаться. В ежегодном смотре-конкурсе художественной самодеятельности среди столичных вузов первое призовое место жюри всегда присуждало талантливым девушкам из ЖенПИ.Выпускница 1958 года Майра Кадырова вспоминает, что в институте были открыты спортивные секции. Сама она серьезно увлеклась шахматами, одновременно посещала секцию по стрельбе.– Тренер вывозил нас на стрельбище за город, – говорит выпускница ЖенПИ. – Я и моя подруга в этом виде спорта добились очень хороших результатов.За время директорства Мурзабекова сделала, пожалуй, самое главное – подняла уровень образования на высшую ступень, приглашая в вуз самые лучшие преподавательские кад­ры. Мухтар Ауэзов лекции в ЖенПИ не читал, однако по ее просьбе иногда председательствовал в ГЭКе.– Педагоги у нас были первоклассные, – продолжает свой рассказ Кау­сария Ажгалиева. – Старославянский преподавала Соломина, зарубежную литературу читала Клавдия Сивкова. На уроках практического русского языка, который вела Федулова, близко знавшая знаменитого филолога Николая Марра, ее еще называли «грозой» всего института, вчерашние аульные девушки упражнялись в тонкостях языка. На лекциях Заки Ахметова нас очаровала пушкинская поэзия. Мы были молоды, и каждая из нас, конечно, мечтала о любви...В начале 60-х годов прошлого столетия у Турсун Мурзабековой начался новый этап жизни. Резко ухудшилось здоровье: в неполные 43 года она переңесла тяжелейший инфаркт. Очевидно, что причиной стали огромные жизненные испытания, выпавшие на ее женские плечи. И детские годы лишения и нужды, когда после смерти отца конфисковали все имущество, семье пришлось расстаться с родовым гнездом на улице Казачьей и скитаться по разным углам. И преждевременное взросление: в педагогическое училище принимали с 14 лет, и ей, выглядевшей старше своих сверстников, прибавили два года, что позволило на стипендию в девять рублей (а это были немалые по тем временам деньги) выжить всей ее многочисленной семье. Четырнадцать лет ответственной работы на посту директора ЖенПИ тоже сказались на ее самочувствии, хотя с виду она производила впечатление здоровой и крепкой женщины.Врачи, можно сказать, вытащили ее с того света с пожеланием больше не возвращаться на руководящую работу. Медицинский приговор она приняла мужественно и, когда здоровью уже ничего не угрожало, будучи кандидатом исторических наук, занялась преподаванием любимой педагогики в КазГУ им. Кирова на кафед­ре педагогики.Елена Марченко, знавшая Турсун Мурзабековну по партийной работе и жившая на улице Чайковского по соседству, в пенсионные годы часто встречала ее во время вечерних прогулок. В разговорах они нет-нет да и возвращались в прошлое и вспоминали... А вспомнить они могли, например, о приезде в Алма-Ату матросов крейсера «Киров», над которым шефствовал Казахстан. Сейчас Елена Андреевна не может точно сказать, где она, как первый секретарь районного комитета комсомола, провела встречу студенток ЖенПИ с прибывшими из России гостями – в ТЮЗе или в Театре оперы и балета им. Абая. И это не так важно. Важно то, что прошедшая эпоха, как бы к ней ни относились, останется в истории эрой великих совершений и самоотверженных ярких личностей. Имя Турсун Мурзабековой в этом пантеоне памяти занимает достойное место.На вечере памяти 12 октября 2014 года, посвященном 100-летнему юбилею Турсун Мурзабековой, бывшие выпускницы говорили о необходимости увековечивания имени первой женщины-директора Женского педагогического института. Им кажется справедливым установление мемориальной доски на здании института, который был возведен при ее непосредственном участии.