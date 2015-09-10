Уроки в школах Астаны предложили начинать в 7.40 утра
Айдар Утешев
Начало учебного дня у школьников Астаны предложили перенести на 7.40 утра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
ТОО "Астана LRT" был проведен мониторинг и выявлена наибольшая нагрузка на улично-дорожную сеть столицы по маршрутам и машинам. Данные маршруты проходят в районе расположения школ №1, 3, 5, 6, 17, 31, 35, 38, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 66, 70, 75.
Для решения проблемы было предложено изменить время начала занятий в этих учебных заведениях. Столичным управлением образования рекомендовано директорам школ обсудить с родителями и рассмотреть возможность внесения изменения в режим работы по началу занятий в данных школах с 7.40 ч.
Рассматривается также возможность изменения начала рабочего дня в учреждениях, организациях и предприятиях Астаны.