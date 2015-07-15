Уроки выживания 713 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

За 170-летнюю историю Атбасар пережил два крупных наводнения. Первый паводок случился в 1964 году, второй – ровно полвека спустя, то есть в 2014-м. Виной тому оказалась протекающая рядом река Жабай (в переводе – «неуправляемая»). Свое коварное название она оправдала полностью, хлынув на город и в одночасье затопив пятую часть жилого сектора.

Опережая события, скажу: никакого социального взрыва (а природная стихия похозяйничала на территории города жестко, оставив без крова около 6 тыс. атбасарцев) не произошло. Напротив, люди поверили обещаниям органов власти. И в своей вере не обманулись: аким области Сергей Кулагин, вице-министр внутренних дел Владимир Божко, глава района Андрей Никишов в кратчайшие сроки сумели организовать работу так, чтобы люди в беде не остались.



«Лондон» во власти стихии

Беда пришла в Атбасар в ночь с 7 на 8 апреля 2014 года. Город оказался перед фактом полного затопления микрорайона, прозванного в народе «Поселок Лондон», где проживали около 6 тыс. человек. Примерно в 3 часа ночи, когда у людей наступил самый крепкий сон, вода зашла в дома и начала подбираться вначале к окнам, а затем и заливать крыши одноэтажного жилого сектора.

Это была степная вода, коварная Жабайка еще не сказала своего слова. В 9 утра в городе уже находились аким области и вице-министр МВД, приступившие к обследованию затопленных домов. В ночь с 8 на 9 апреля, то есть через сутки, вышла из берегов река Жабай. «Лондон» второй раз ушел под воду. О случившемся доложили Президенту Нурсултану Назарбаеву. И тут же поступила команда: оказать помощь населению немедленно.

Многим атбасарцам показалось, что пришел конец света. Грязная, ледяная вода наступала мощным потоком, надо было срочно спасать имущество, скот, часто рис­куя собственной жизнью. Человеческих жертв удалось избежать. Позже это было записано в актив спасательных работ. В пассиве оказалась главная ошибка ведомства по чрезвычайным ситуациям, откуда не последовало даже запоздалого предупреждения о грозящей опасности.

Природа сама усыпила бдительность профессиональных спасателей. 10 лет назад река Жабай выходила по весне из берегов, но большого урона городу не нанесла, подтопив лишь фундаменты домов на трех соседних улицах. Все остальное время небольшая речка вела себя более-менее спокойно. Да и снега на полях в последнее время выпадало ниже нормы, хлеборобы постоянно жаловались на дефицит зимней влаги.

Урок номер один – природа может нанести удар в любой момент, так что готовым к чрезвычайной ситуации нужно быть всегда. Местная власть, отдадим ей должное, не растерялась. Спустя сутки были созданы пять пунктов для эвакуации пострадавших. Людей разместили в основном в школьных спортзалах и классах, организовав горячее питание, выделив постельные принадлежности. Но люди тем не менее переживали: куда девать скот, технику, имущество? Ведь на их глазах пропадало нажитое за все предыдущие годы добро. Если быть точным, без крова остались 559 семей.

Помощь государства последовала незамедлительно. Республиканский бюджет выделил Атбасару 1,4 млрд тенге, областной – 174 млн. В эти тревожные и непредсказуемые минуты, когда социальный взрыв, казалось, был неминуем, власть взяла на себя ответственность и всенародно зая­вила: всем пострадавшим будет предоставлено новое благоустроен­ное жилье.

Кстати, государство помогло не только деньгами. Уже на второй день наводнения в Атбасар стали прибывать спасатели, техника из Караганды, Кокшетау, почти из всех районов Акмолинской области. Правда, несмотря на уговоры, просьбы (в общей сложности было проведено 32 схода), не все жители решились покинуть полуразрушенные дома, что, естест­венно, мешало спасательным работам.

Свой отказ иные граждане объясняли неверием: мол, вряд ли удастся дождаться нового жилья. Но сегодня они кусают, как говорится, локти: такие квартиры, какие в конечном итоге получили их соседи, раньше они видели только в кино.



Атбасарские Черемушки

Фундамент первого 45-квартирного пятиэтажного дома был заложен 18 августа. В канун Нового года новоселам вручали ключи. В среднем на возведение одного объекта, а многоэтажек построено четыре, ушло 4,5 месяца, причем без единого нарушения строительных норм и правил. Таким образом, впервые в строительной практике сроки сдачи подобных объектов с нуля под ключ были сокращены в три раза.

Среди местных ходила байка, мол, аким района ставил раскладушку в строящихся для потерпевших от наводнения домах и ночевал в них, чтобы решать возникающие проблемы, как говорится, без отрыва от производства. Насчет раскладушки точно не знаем, а то, что Никишов часто появлялся на объектах даже ночью, сущая правда. Строи­тели «пахали» круглые сутки в три смены, власть постоянно находилась рядом, осуществляя оперативное руководство.

В мелочи вдаваться не будем, куда важнее: власть сдержала слово. Из временных эвакопунк­тов люди вернулись в жилье, которое многим раньше не снилось. Пострадавшим от стихии не пришлось ни тенге потратить на дополнительное обустройство. Квартиры были сданы, образно говоря, со всем джентльменским набором. Посетив новые дома и увидев своими глазами, что они собой представляют, аким области Сергей Кулагин и вице-спикер Мажилиса Парламента РК Сергей Дьяченко не могли скрыть удивления и восхищения.

Некоторые новоселы засомневались, будут ли дома теплыми, все-таки строились они наспех, почти в авральном режиме, сдавались зимой. Заказчики и подрядчики развеяли сомнения, удвоив число отопительных батарей в каждой квартире. Самые морозные дни «атбасарские Черемушки» перезимовали со средней квартирной температурой плюс 26–28 градусов.

Еще о помощи. На стройку прибыл 151 каменщик из Астаны, Кокшетау, Костаная. Параллельно с возведением домов строились современные инженерные сети, реконструировалась котельная. Сверх сметы было потрачено почти 206 млн тенге, потрачено, заметим, на создание бытовых удобств пострадавших от наводнения людей. Примечательно, что квартиры сданы новоселам вместе с гарантийными талонами на два года.

358 семей, отказавшись от переезда, получили 129 млн тенге на капитальный ремонт подтоп­ленного жилья. 80 млн тенге собрал благотворительный фонд, куда деньги поступали из всех регионов Казахстана.



По персональным схемам

Наученный горьким опытом, весну 2015 года Атбасар встречал, как выразился секретарь районного маслихата Багдат Борумбаев, со 150-процентной готовностью.

– К паводковой ситуации начали готовиться с осени 2014 года, – подчеркивает аким района А. Никишов. – Районный штаб собирался шесть раз, кроме того четыре заседания штаба прошло с участием акима области С. Кулагина, два – В. Божко. Заранее была разработана схема эвакуации людей, вывоза их имущества, определены места проживания и хранения. Выделили три зоны опасности, за каждой закрепили технику, людей, которые в течение 30 минут способны были решить поставленную перед ними задачу.

Задолго до прогнозируемого паводка начался подворный обход. 90 семей дали согласие на переезд, остальные, видя серьезную подготовку к весне, решили остаться в своих домах. Заранее был подготовлен пункт эвакуации. Красная, наиболее опасная, зона предусматривала дежурство 170 автомашин, 1 500 спасателей, синяя зона – 100 единиц техники, 1 000 спасателей. Буквально за каждым домом были закреплены ответственные сотрудники.

Расписано по минутам и часам, кто выделяет технику, кто вывозит имущество, кто эвакуирует людей. Опять же буквально каждый дом имел персональную противопаводковую схему. Например, ул. 8 Марта, 5. Проживают по этому адресу три человека. Конкретно отвечает за спасательные работы здесь главный инженер ТОО «Аэдар и К» Бауржан Исмагулов. Жителям вручили номер его сотового телефона, фамилии людей, обязанных прийти на помощь по первому сигналу, представили водителя КамАЗа с прицепом. И так по каждому дому в красной и синей зонах.

Природа словно почувствовала, что Атбасар, как никогда, оперативно и качественно подготовился к ее угрозам, наступала весенним половодьем на жилой сектор вяло, вода даже в подпол не зашла, а затем и вовсе отступила.

Но природа оказалась не первой скрипкой в данной ситуации... Воды ожидалось не меньше чем в 2014 году, однако ей не дали разгуляться на всю мощь. Районная власть убрала плотину, которая образовывала ледяные пробки. Лед на Жабайке при подходе к городу взрывался днем и ночью, оперативно ликвидировался малейший затор, расчищены 50 га от берегового тальника, из Атбасара за зиму было вывезено свыше 200 тыс. кубов снега.

Все работы велись под личным контролем акима области. Дежурство несли оперативно-спасательные отряды ДЧС из Актобе, Кызылорды, Кокшетау. Взрывников (5 бригад) делегировал Костанай. Главное сосредоточение противопаводковых сил и средств началось 2 апреля. Вода подошла к городу 17–18 апреля. Простояв три дня без видимого ущерба для населения, она отступила.



