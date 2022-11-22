Уроки января

Кто бы мог подумать, что спустя всего три недели после торжественного мероприятия, посвященного 30-летию независимости Казахстана, страну окутает пелена январской трагедии.

В начале первого месяца нового года изменилось многое. Мы, казахстанцы, ощутили, насколько может быть хрупким и зыбким понятие безопасности. Касым-Жомарт Токаев, давая интервью журналистам, назвал январские события самыми жестокими в истории независимого Казахстана. В результате погиб­ли 227 человек, из них 19 – это сотрудники полиции и Службы безопасности.

Многие сравнивают те трагические дни с кровопролитием 2011 года в Мангистауской области. Тогда массовая забастовка нефтяников переросла в крупные беспорядки в Жанаозене, в результате которых погибли 15 человек, сотни были ранены и задержаны.

И в том, и в другом случаях не обошлось без провокаторов. Правда, в январских событиях чувствовалась рука хорошо обу­ченных международных террористов, потому что, как отметил Касым-Жомарт Токаев, «истинные патриоты, верные своей стране и своему народу, никогда не предпримут таких действий». И с этим сложно не согласиться.

У причастных к беспорядкам и преступлениям были четкие цели – это запугивание и убийство граждан, насилие в отношении женщин, грабежи, захват нынешней власти. Глава государства постоянно информировал казахстанцев о ситуации как в январе, так и в другие месяцы. Он держал руку на пульсе событий. Ответственные государственные органы вышли на брифинги или опубликовали в СМИ актуальные сведения по количеству задержанных, уголовных дел, другие данные.

Сегодня, спустя почти год после январских событий, мы, казахстанцы, можем взглянуть на ту трагическую ситуацию под другим углом, понимая главную вещь: некоторые участники беспорядков стали разменной монетой в руках подготовленных преступников. Возможно, большинство задержанных не виновато в разрушениях. В ходе следствия из-под стражи были освобождены 103 человека, более 200 подозреваемых вышли под залог или подписку о невыезде.

Учитывая, что за кровавыми событиями января стояли во­оруженные грабители, а не люди, которые выходили на мирные митинги, решение об амнистии их участников имеет важное значение. Этот широкий жест доб­рой воли со стороны Президента демонстрирует способность государства слушать и слышать свой народ.

Вспоминая те события, нельзя не сказать и о фактах пыток в стенах СИЗО. Что скрывать, они были. В числе пострадавших от произвола «оборотней в погонах» житель Талдыкоргана Азамат Батырбаев, который участвовал в массовых беспорядках в начале января. Позже он был арестован и заключен в тюрьму. В открытых источниках выкладывали информацию и фотографии о том, что его пытали утюгом. Лично я, как ветеран прокуратуры, пристально следил, как правоохранительные органы регулируют порядок в стране, как ведется расследование, в том числе и по незаконным методам работы полицейских.

«Мы простой народ – не террористы! Мы требуем остановить зверства, происходящие за решеткой, и освободить всех задержанных!» – скандировали участники января.

К объективному расследованию присоединились опытные адвокаты, правозащитники, омбудсмен Эльвира Азимова, известные правозащитники Айман Умарова, Абзал Куспан и другие юристы. Тогда же Президент назвал права человека одним из важнейших приоритетов для себя и настаивал на том, что по каждому такому делу должно быть вынесено справедливое решение.

Казахстанцы знают, что главными причинами январских событий стали коррупция, социальная несправедливость в стране, давление на рынке, высокие цены, безработица и низкая заработная плата. Об этом знает и Касым-Жомарт Токаев. Именно поэтому мы наблюдаем ряд стратегических реформ по построению Справедливого Казахстана.