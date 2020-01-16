Уроки здоровья

Средняя школа № 14 им. Ю. Гагарина включилась в респуб­ликанский проект «Школа, способствующая укреплению здоровья». Упор здесь решили сделать на физическую активность и здоровое питание.

Ежедневное многочасовое «залипание» перед экранами смарт­фонов и компьютеров, отсутствие полноценной физической нагрузки плюс вредная еда с обилием жирного, жареного и сладкого довольно быстро могут дать знать о себе неприятными последствиями. Одно из них – избыточный вес. Мы привыкли считать, что в нашей стране этой проблемы нет, кивая на Америку: мол, там сплошной фастфуд и огромное количество людей с ожирением, включая детей. Но, к сожалению, врачи говорят об обратном. Среди казахстанцев растет число страдающих от лишнего веса. Для большинства из нас сбалансированное питание, где предпочтение нужно отдавать овощам, зелени, злакам, рыбе и птице, все еще не норма жизни, а модная прихоть, блажь, следовать которой необязательно. Если не сломать этот стереотип, кивать на заморскую страну уже не придется…

В экспериментальную группу по снижению веса вошли 29 учеников школы. В течение учебного года ребята разного возраста, от нулевого до седьмого класса, будут находиться под наблюдением врачей и, конечно, учителей и родителей, строго соблюдая рекомендации диетологов по здоровому питанию.

– Совместно с медработником школы у детей замерили рост, вес, рассчитали индекс массы тела по формуле Кетле, по которой выявили детей с избыточным весом. Во время обследования у учеников были выявлены нез­начительные отклонения от нормы. Врачи сделали вывод, что причиной этого являются неправильное питание и малоподвижный образ жизни, – рассказала заместитель директора по учебной работе школы № 14 Валентина Мезенцева.

Медработники здесь упоминаются не случайно. Дело в том, что в состав попечительского совета школы входят два депутата – главный врач областной больницы Юрий Белоног и главный врач детской областной больницы Олег Завьялов. Они-то и обратили внимание педагогов и родителей на актуальную проблему.

Кстати, родительская общественность, что называется, двумя руками поддержала проект.

– Проблема избыточного веса актуальна во всем мире, и у нас в том числе. Поэтому мы разработали этот проект, сделав упор не только на правильное питание, но и на физическую активность, которой не хватает современным школьникам. Физические упражнения, спорт не только положительно влияют на здоровье, но и помогают выработать характер, полезные привычки, – уверен Юрий Белоног. – Родители нас поддержали.

Более того, они и сами будут участвовать в эксперименте: во-первых, для моральной поддержки детей, а во-вторых, ради собственного здоровья, у многих из них лишние килограммы тоже имеются, а в придачу еще и повышенное давление, плохой холестерин, одышка… К тому же, когда вся семья соблюдает режим дня, правильно питается и занимается спортом, сделать такой образ жизни проще и веселее. А общие интересы, цели и достижения благоприятно скажутся на семейном микроклимате.

Дети, участвующие в проекте, прошли углубленный медицинский осмотр: контроль УЗИ, все анализы, в том числе на сахар, ЭКГ. Полученные данные занесены в паспорта здоровья, которые составлены на каждого ребенка индивидуально. Для каждого участника диетологи разработали личную программу питания. Это, конечно, не жесткая диета, мучиться от голода детям никто не позволит. Просто сведены к минимуму мучное, сладкое, жирное. В рационе в основном супы, легкие салаты, много овощей и фруктов. Кроме того, для детей подобраны комплексы физичес­ких упражнений. Отчеты о соб­людении рекомендаций ребята ведут в специальных дневниках.

– В рамках программы «Физическая активность и здоровое питание» мы определили пять основных направлений. В нашей школе всегда придерживались принципов здорового образа жизни. По субботам в школе проходит спортивный день. У нас образовались команды учителей, родителей, школьников и техперсонала, между которыми проводятся спортивные игры. В планах – проведение квестов и других мероприятий, – рассказала заместитель директора школы Марина Коваленко.

Каждую среду и пятницу на большой 15-минутной перемене учитель физкультуры Олег Калмыков проводит общешкольные флешмобы. Для младших классов во время уроков предусмотрены динамические паузы.

В оздоровительной программе задействованы все учащиеся, даже те, кому противопоказаны физические нагрузки. Специально для них разработано направление «Город мастеров». Оказывается, даже такое, казалось бы, простое занятие, как вязание, может благотворно влиять на самочувствие. Проведенный в школе небольшой эксперимент показал: полчаса, проведенные в спокойной обстановке за вязанием, способствовали снижению артериального давления как у детей, так и у взрослых. Кроме того, как выяснилось, занятия в компании спиц и крючка помогают увеличить время работоспособности мозга. Вот вам и вязание!

Еще одно интересное направление, по которому ведется работа в школе № 14, – психологическая разгрузка. Не секрет, что эмоциональное состояние очень сильно влияет на весь организм человека. Стрессовые ситуации могут пошатнуть даже самое крепкое здоровье. А потому и у взрослых, и у детей должна быть возможность избавиться от негатива. Сделать это можно будет в уголке релаксации, который скоро появится в учебном учреждении. Здесь уже проводятся занятия пескотерапией, детям очень нравится такой вид рисования.

Что касается группы по снижению веса, то итоги эксперимента планируется подвести в конце учебного года. Все это время специалисты будут мониторить состояние детей, анализируя промежуточные результаты и при необходимости внося корректировки. Весной дети пройдут контрольное обследование, которое и покажет эффективность проекта. Каких-то конкретных конечных показателей нет, поскольку программа, разработанная североказахстанскими врачами, в определенной степени уникальна.

– Мы планируем выйти на какую-то методологию, которая применима всеми, будем рекомендовать ее другим школам, другим родителям, чтобы помочь нашим детям, – отметил Юрий Белоног.

Каким бы ни был результат, цифры на весах, пожалуй, не главный показатель успешнос­ти проекта. Самое важное, по мнению педагогов, в проекте то, что он способствует формированию у детей (а бонусом – и у родителей) активной позиции по отношению к своему здоровью.