Уроки здоровья

Назгуль Испанова, Северо-Казахстанская область

Средняя школа № 14 им. Ю. Гагарина включилась в респуб­ликанский проект «Школа, способствующая укреплению здоровья». Упор здесь решили сделать на физическую активность и здоровое питание.

Ежедневное многочасовое «залипание» перед экранами смарт­фонов и компьютеров, отсутствие полноценной физической нагрузки плюс вредная еда с обилием жирного, жареного и сладкого довольно быстро могут дать знать о себе неприятными последствиями. Одно из них – избыточный вес. Мы привыкли считать, что в нашей стране этой проблемы нет, кивая на Америку: мол, там сплошной фастфуд и огромное количество людей с ожирением, включая детей. Но, к сожалению, врачи говорят об обратном. Среди казахстанцев растет число страдающих от лишнего веса. Для большинства из нас сбалансированное питание, где предпочтение нужно отдавать овощам, зелени, злакам, рыбе и птице, все еще не норма жизни, а модная прихоть, блажь, следовать которой необязательно. Если не сломать этот стереотип, кивать на заморскую страну уже не придется…

В экспериментальную группу по снижению веса вошли 29 учеников школы. В течение учебного года ребята разного возраста, от нулевого до седьмого класса, будут находиться под наблюдением врачей и, конечно, учителей и родителей, строго соблюдая рекомендации диетологов по здоровому питанию.

– Совместно с медработником школы у детей замерили рост, вес, рассчитали индекс массы тела по формуле Кетле, по которой выявили детей с избыточным весом. Во время обследования у учеников были выявлены нез­начительные отклонения от нормы. Врачи сделали вывод, что причиной этого являются неправильное питание и малоподвижный образ жизни, – рассказала заместитель директора по учебной работе школы № 14 Валентина Мезенцева.

Медработники здесь упоминаются не случайно. Дело в том, что в состав попечительского совета школы входят два депутата – главный врач областной больницы Юрий Белоног и главный врач детской областной больницы Олег Завьялов. Они-то и обратили внимание педагогов и родителей на актуальную проблему.

Кстати, родительская общественность, что называется, двумя руками поддержала проект.

– Проблема избыточного веса актуальна во всем мире, и у нас в том числе. Поэтому мы разработали этот проект, сделав упор не только на правильное питание, но и на физическую активность, которой не хватает современным школьникам. Физические упражнения, спорт не только положительно влияют на здоровье, но и помогают выработать характер, полезные привычки, – уверен Юрий Белоног. – Родители нас поддержали.

Более того, они и сами будут участвовать в эксперименте: во-первых, для моральной поддержки детей, а во-вторых, ради собственного здоровья, у многих из них лишние килограммы тоже имеются, а в придачу еще и повышенное давление, плохой холестерин, одышка… К тому же, когда вся семья соблюдает режим дня, правильно питается и занимается спортом, сделать такой образ жизни проще и веселее. А общие интересы, цели и достижения благоприятно скажутся на семейном микроклимате.

Дети, участвующие в проекте, прошли углубленный медицинский осмотр: контроль УЗИ, все анализы, в том числе на сахар, ЭКГ. Полученные данные занесены в паспорта здоровья, которые составлены на каждого ребенка индивидуально. Для каждого участника диетологи разработали личную программу питания. Это, конечно, не жесткая диета, мучиться от голода детям никто не позволит. Просто сведены к минимуму мучное, сладкое, жирное. В рационе в основном супы, легкие салаты, много овощей и фруктов. Кроме того, для детей подобраны комплексы физичес­ких упражнений. Отчеты о соб­людении рекомендаций ребята ведут в специальных дневниках.

– В рамках программы «Физическая активность и здоровое питание» мы определили пять основных направлений. В нашей школе всегда придерживались принципов здорового образа жизни. По субботам в школе проходит спортивный день. У нас образовались команды учителей, родителей, школьников и техперсонала, между которыми проводятся спортивные игры. В планах – проведение квестов и других мероприятий, – рассказала заместитель директора школы Марина Коваленко.

Каждую среду и пятницу на большой 15-минутной перемене учитель физкультуры Олег Калмыков проводит общешкольные флешмобы. Для младших классов во время уроков предусмотрены динамические паузы.

В оздоровительной программе задействованы все учащиеся, даже те, кому противопоказаны физические нагрузки. Специально для них разработано направление «Город мастеров». Оказывается, даже такое, казалось бы, простое занятие, как вязание, может благотворно влиять на самочувствие. Проведенный в школе небольшой эксперимент показал: полчаса, проведенные в спокойной обстановке за вязанием, способствовали снижению артериального давления как у детей, так и у взрослых. Кроме того, как выяснилось, занятия в компании спиц и крючка помогают увеличить время работоспособности мозга. Вот вам и вязание!

Еще одно интересное направление, по которому ведется работа в школе № 14, – психологическая разгрузка. Не секрет, что эмоциональное состояние очень сильно влияет на весь организм человека. Стрессовые ситуации могут пошатнуть даже самое крепкое здоровье. А потому и у взрослых, и у детей должна быть возможность избавиться от негатива. Сделать это можно будет в уголке релаксации, который скоро появится в учебном учреждении. Здесь уже проводятся занятия пескотерапией, детям очень нравится такой вид рисования.

Что касается группы по снижению веса, то итоги эксперимента планируется подвести в конце учебного года. Все это время специалисты будут мониторить состояние детей, анализируя промежуточные результаты и при необходимости внося корректировки. Весной дети пройдут контрольное обследование, которое и покажет эффективность проекта. Каких-то конкретных конечных показателей нет, поскольку программа, разработанная североказахстанскими врачами, в определенной степени уникальна.

– Мы планируем выйти на какую-то методологию, которая применима всеми, будем рекомендовать ее другим школам, другим родителям, чтобы помочь нашим детям, – отметил Юрий Белоног.

Каким бы ни был результат, цифры на весах, пожалуй, не главный показатель успешнос­ти проекта. Самое важное, по мнению педагогов, в проекте то, что он способствует формированию у детей (а бонусом – и у родителей) активной позиции по отношению к своему здоровью.

Популярное

Все
Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026
Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области
«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном
Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА
Бектенов поручил ускорить реализацию проекта «Долина ЦОДов»
Путин совершит государственный визит в Астану
Культура и искусство являются мощной силой – Аида Балаева о новом концертном проекте
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников
Минздрав определяет лучшего медработника года
Килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Казахстан
Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах
Две медали завоевали казахстанцы на ЧА по батутной гимнастике в Китае
Дожди с грозами надвигаются на Казахстан
Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями здоровья
В Намангане стартовал 65-й Международный фестиваль цветов
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Петербургские звезды балета выступят в «Астана Опера»
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]