Образование
Уроков математики, физики, химии и биологии станет больше в школах Казахстана
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства сообщил, что учебные программы по ряду предметов будут вновь обновлены, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«Приоритет отдается предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Рассматривается вопрос по увеличению часов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы будут обновлены», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Также, по его словам, согласно международной практике, с 2024 года увеличится количество часов обучения английскому языку в 3 классе.