Уроков математики, физики, химии и биологии станет больше в школах Казахстана

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства сообщил, что учебные программы по ряду предметов будут вновь обновлены, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Приоритет отдается предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Рассматривается вопрос по увеличению часов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы будут обновлены», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Также, по его словам, согласно международной практике, с 2024 года увеличится количество часов обучения английскому языку в 3 классе.