Уровень Байкала опустился на девять сантиметров ниже предельного значения

Вода в Байкале продолжает опускаться – по данным на вторник, уровень уникального озера упал уже на девять сантиметров ниже
критической отметки в 456 метров, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Сибинфо".
Так, согласно информации Енисейского бассейнового водного управления, средний уровень озера сейчас составляет
455,91 метра.
Как сообщал портал "Сибинфо", ниже
предельного минимального значения уровень озера опустился 25 февраля.
До этого премьер-министр
Дмитрий Медведев
подписал постановление "О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в осенне-зимний период 2014–2015 года". Данный документ допускает использование водных ресурсов Байкала ниже установленного минимального значения.
Постановление принято с тем, чтобы предотвратить угрозу чрезвычайной ситуации и обеспечить водо-, тепло- и энергоснабжение населения.
Из-за маловодья Байкала Иркутская область и Республика Бурятия, расположенные на берегах озера, живут в режиме повышенной готовности.
По прогнозам специалистов, уровень воды в Байкале должен восстановиться в период половодья.