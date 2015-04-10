Уровень безработицы в Казахстане сложился в 5% по итогам 2014 года

В различных сферах экономики Казахстана в 2014 году были заняты 8,5 млн человек, или 67,1% от населения в возрасте 15 лет и старше. Более половины занятых (4,4 млн человек) – мужчины, 48,4% (4,1 млн человек) – женщины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики.
Численность наемных работников в 2014 году составила 6,1 млн человек, или 71,9% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников составило 2,4 млн человек, или 28,1%. Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 69,9%, непродуктивно занятых – 30,1%.
Уровень безработицы сложился в 5%. Доля безработных мужчин составила 43,4%, женщин – 56,6%.
Официально на конец 2014 года в органах занятости Министерства здравоохранения и социального развития зарегистрированы 33,4 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 0,4% от экономически активного населения (в 2013 году – 0,3%).