Уровень безработицы в Казахстане сложился в 5% по итогам 2014 года

Экономика
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Алина ПАК
В различных сферах экономики Казахстана в 2014 году были заняты 8,5 млн человек, или 67,1% от населения в возрасте 15 лет и старше. Более половины занятых (4,4 млн человек) – мужчины, 48,4% (4,1 млн человек) – женщины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

Численность наемных работников в 2014 году составила 6,1 млн человек, или 71,9% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников составило 2,4 млн человек, или 28,1%. Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 69,9%, непродуктивно занятых – 30,1%.

Уровень безработицы сложился в 5%. Доля безработных мужчин составила 43,4%, женщин – 56,6%.

Официально на конец 2014 го­да в органах занятости Министерства здравоохранения и социального развития зарегистрированы 33,4 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 0,4% от экономически активного населения (в 2013 году – 0,3%).

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