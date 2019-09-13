Уровень бытовой коррупции снижается в Нур-Султане

В акимате Нур-Султана состоялось расширенное совещание по противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Одним из ключевых направлений антикоррупционной политики Глава государства обозначил повышение транспарентности бюджетной политики.
"В ходе совещания руководство Департамента Агентства по противодействию коррупции огласило статистику коррупционных правонарушений и отметило, что, благодаря проводимой работе снижается процент бытовой коррупции в обществе. Оцифровка постановки детей в детские сады позволила сделать систему выдачу мест более прозрачной. Руководство аппарата прокуратуры города отметило необходимость усиления внутреннего контроля и ужесточении ответственности первых руководителей за проявление коррупционных нарушений подчиненных", – говорится в сообщении.
Аким города поручил своим заместителям и руководителям Управлений ежемесячно с представителями Агентства по противодействию коррупции и прокуратуры встречаться на площадке "Адалдық алаңы", чтобы изучать риски и принимать превентивные меры, устранять предпосылки возникновения коррупции.